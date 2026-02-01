 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Avanzan los preparativos para la gran fiesta popular

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta Nacional del Mate

1 de Febrero de 2026
Escenario para la Fiesta Nacional del Mate
Escenario para la Fiesta Nacional del Mate Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

La estructura se monta en la Plaza de las Colectividades para el evento que se realizará el 6 y 7 de febrero, con una grilla de artistas nacionales y más de 100 músicos locales y regionales, supo Elonce.

Comenzó este domingo el armado del escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” para la Fiesta Nacional del Mate, que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades de Paraná, organizada por la Municipalidad.

 

La grilla artística contará con la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, además del Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, participarán más de 100 artistas de la ciudad y la región.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

La intendenta Rosario Romero destacó a Elonce el trabajo previo que se viene desarrollando para la concreción del evento. “Se trabaja muy intensamente. Hay un equipo que se encarga de lo artístico y de la producción general. El año pasado hubo miles de personas los dos días y esperamos tener el mismo resultado este año. La cartelera es muy convocante”, afirmó.

 

Además, la jefa comunal remarcó la participación de artistas locales en el Gran Ensamble del Paraná, que reúne canto, baile y danza. “Hoy (por este sábado) estaban ensayando en el Juan L. Ortiz y voy a ver si me doy una vuelta en algún ensayo”, comentó en su paso por la Fiesta Provincial del Pan Casero

que se desarrolló anoche en Sauce de Luna.

(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Romero también subrayó el impacto social y económico que genera la fiesta en la ciudad. “Habrá 42 clubes de la ciudad vendiendo sus productos, todo un movimiento de emprendedores, de gente vinculada a la industria yerbatera y del mate, concursos de mate”, precisó.

 

Finalmente, sostuvo que la celebración es parte de la identidad entrerriana. “El mate nos identifica, es el compartir, no solamente en familia sino con amigos, tan nuestro, tan entrerriano y paranaense también”, expresó.

 

En ese sentido, invitó a la comunidad a sumarse a la propuesta cultural. “Los que resulten seleccionados del Pre Mate, que se define miércoles y jueves, a partir del viernes a disfrutar la fiesta”, concluyó.

 

Temas:

Fiesta Nacional del Mate plaza de las colectividades Lali Los Nocheros Nuestras Fiestas
