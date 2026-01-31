El Patio Gastronómico sigue convocando vecinos en la Costanera de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Patio Gastronómico continúa desarrollándose en la Costanera de la ciudad de Paraná durante la tarde del sábado, con una amplia propuesta de sabores regionales y emprendimientos familiares que atraen a vecinos y turistas.
El Patio Gastronómico mantiene su actividad este sábado por la tarde en la Costanera de Paraná, consolidándose como un espacio de encuentro para disfrutar de comidas típicas, productos artesanales y propuestas impulsadas por emprendedores locales. La iniciativa suma movimiento a la zona ribereña y se transforma en una alternativa elegida por familias y grupos de amigos.
Entre los puestos que forman parte de la propuesta se destaca el de tortas asadas, una preparación tradicional que despierta interés entre quienes recorren el predio. Luis Godoy, uno de los protagonistas del evento, compartió detalles sobre su trabajo y la experiencia familiar que hay detrás del emprendimiento.
“Esto no es ningún secreto. Tiene su trabajo para hacerlo. Son tortas que vendo en un puesto en Don Bosco y Avenida Circunvalación desde hace años. Ahora estamos trabajando con hermanos y sobrinas”, explicó, en referencia al crecimiento del proyecto y al esfuerzo colectivo que sostiene la actividad.
Tradición, trabajo familiar y saberes compartidos
Godoy también se refirió al proceso de elaboración y a la dinámica que impone la demanda del público. Para hacer una correcta torta asada “depende el espesor, la demanda que haya. Se puede hacer tranquilo o más finas, como también más rápido”, señaló, destacando la necesidad de adaptarse al ritmo del evento.
El Patio Gastronómico no solo ofrece opciones culinarias, sino que también pone en valor los saberes populares y el trabajo artesanal, que se transmite de generación en generación. En ese marco, la participación familiar cumple un rol clave en la organización de los puestos y en la atención al público.
Elsa, hermana de Luis, explicó cuál es uno de los secretos del producto que ofrecen. “No lleva levadura, lleva únicamente harina, agua y solamente queda hacerla descansar a la masa”, comentó, resaltando la simpleza de los ingredientes y la importancia del tiempo de reposo.
Un espacio que fortalece la identidad local
La continuidad del Patio Gastronómico en la Costanera reafirma su importancia como espacio de promoción para emprendedores y como punto de encuentro social. La propuesta permite visibilizar el esfuerzo de familias que encuentran en la gastronomía una forma de sustento y de expresión cultural.