La Fiesta Nacional del Mate "genera una gran movida cultural y social que beneficia a todos", afirmó Santiago Halle

La Fiesta Nacional del Mate se acerca con una edición que promete ser histórica, marcada por un crecimiento en la participación tanto de turistas como de productores. El evento se llevará a cabo del 6 al 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, en Paraná, y ofrecerá un despliegue de actividades que incluyen conciertos, concursos, y una gran feria gastronómica y artesanal, en el marco de la promoción de la infusión nacional por excelencia: el mate.

En una entrevista con Santiago Halle, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, se destacó la importancia de esta fiesta para la ciudad y la región. "Es un evento que no solo atrae a miles de turistas, sino que también genera una gran movida cultural y social que beneficia a todos", comentó, quien remarcó la ampliación de los servicios turísticos para los asistentes. Según el funcionario, la Fiesta del Mate no solo ha crecido en número de visitantes, sino también en la infraestructura que la rodea, destacando las mejoras en los accesos y la oferta gastronómica. "Con 42 clubes gastronómicos, esperamos ofrecer una experiencia más cómoda y accesible para todos", añadió.

Santiago Halle en Buenas Noches. Foto: Elonce.

Una fiesta que trasciende los dos días de evento

La Fiesta Nacional del Mate no se limita a solo dos días de festividades. Desde hace semanas, la ciudad ha comenzado a vivir el "Premate", una serie de actividades previas al evento principal que incluye conciertos y concursos de cebadores de mate, que hacen de la fiesta un evento extendido que recorre toda la provincia. Estos concursos, junto con el mate como protagonista, han logrado convocar a un público diverso y cada vez más numeroso, como lo comentó Halle: "La Fiesta del Mate es un momento para disfrutar en familia y amigos, pero también una oportunidad para que los productores locales y regionales se conecten y hagan negocios".

La fiesta no solo representa un atractivo turístico, sino también una oportunidad económica para los emprendedores locales. La ronda de negocios que se realiza entre productores de yerba mate y los comercios de la región ha sido una de las innovaciones más destacadas en las ediciones pasadas. "El año pasado, muchos productores de Misiones nos dijeron que nunca habían participado en un evento donde el mate tuviera tanta relevancia. Eso es algo que tenemos que seguir impulsando", explicó Halle. De hecho, el municipio se ha propuesto seguir desarrollando iniciativas que fortalezcan la industria del mate y sus derivados.

Foto: Municipalidad de Paraná.

Recomendaciones para disfrutar de la Fiesta del Mate en Paraná

Con la creciente demanda de entradas para la Fiesta Nacional del Mate 2026, la organización ha lanzado nuevas opciones de compra, permitiendo que los asistentes puedan pagar en cuotas. Santiago Halle destacó que los precios de las entradas varían según la jornada: "La primera noche a 35.000 pesos, la segunda a 60.000, y se pueden pagar hasta en tres cuotas". Además, la fiesta contará con un sector preferencial, ampliado para que más personas puedan disfrutar de una experiencia exclusiva, cerca del escenario y con servicios adicionales como barras gastronómicas y baños exclusivos.

Foto: Elonce.

Los organizadores también hicieron hincapié en la importancia de llegar temprano para evitar las aglomeraciones, dado que el acceso al evento será más fluido si los asistentes planifican su llegada con antelación. "Queremos que la gente disfrute al máximo de la fiesta, pero para eso es importante llegar con tiempo. Además, tendremos un despliegue de seguridad y de información sobre los accesos y estacionamiento", indicó Halle, quien también destacó la hospitalidad de los paranaenses, que siempre se han mostrado atentos con los turistas. "El paranaense es muy hospitalario, y eso siempre lo destacamos como una de nuestras características", concluyó.