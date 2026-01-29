Empleados del Ministerio de Salud realizaron retención de servicios por reclamos salariales

Empleados del Ministerio de Salud llevaron adelante una retención de servicios este jueves, entre las 10 y las 13, en el marco de un plan de lucha que viene desarrollándose desde hace varios meses. La medida fue resuelta en asamblea luego de que no se concretara una reunión prometida con el ministro del área, quien regresó recientemente de un viaje al exterior.

La delegada de ATE Entre Ríos en el Ministerio de Salud, Nadia Burgos, explicó a Elonce que el reclamo se centra en la falta de actualización salarial y en la amenaza de nuevos recortes en los ingresos. “Hace ocho meses que no tenemos aumento salarial. Esperábamos que en febrero se convocara a paritaria y no solo no hay garantías de eso, sino que además nos informaron que podríamos volver a sufrir una reducción de nuestros ingresos”, sostuvo.

Burgos recordó que en septiembre del año pasado ya se aplicó un recorte de entre el 20 y el 50% en el concepto de horas extras, que funciona como complemento salarial para muchos empleados públicos. “Ahora volverían a recortarlas, pero nadie nos dice de cuánto sería ni cómo se aplicaría. Es un ataque directo a salarios que ya son muy bajos”, afirmó.

Reclamo por estabilidad y derechos

La delegada también advirtió que el conflicto se da en un contexto más amplio de pérdida de derechos laborales. “Terminamos el año con más de 65 trabajadores despedidos. A esto se suman los anuncios de reformas laborales y jubilatorias que implican más recortes, tanto para el sector público como para el privado”, expresó.

Retención de servicios en Ministerio de Salud (foto Elonce)

En ese sentido, remarcó que el funcionamiento del sistema de salud depende en gran medida del trabajo administrativo y logístico que se realiza en el Ministerio de Salud. “No somos cualquier trabajador del Estado. Desde acá se garantiza la atención en hospitales y centros de salud. Atacar nuestro salario es atacar el derecho a la salud”, subrayó.

Continuidad de la medida

La retención de servicios se realizó únicamente en el Ministerio de Salud, mientras que en otras reparticiones se desarrollaron asambleas informativas. Durante la jornada, se mantuvo la atención de urgencias y servicios esenciales.

Empleados del Ministerio de Salud realizaron retención de servicios por reclamos salariales

Según informó Burgos, la medida continuará durante la próxima semana y solo será levantada si el Gobierno provincial garantiza que no habrá recortes y fija una fecha concreta para la convocatoria a paritarias. “Queremos claridad, recomposición salarial real y diálogo”, concluyó.