Siguen las negociaciones por la reforma laboral en el Senado: se discute el capítulo fiscal

Las negociaciones por la reforma laboral avanzan con hermetismo y dificultades en el capítulo fiscal, que preocupa a los gobernadores. Patricia Bullrich se reunió con senadores para discutir posibles modificaciones al proyecto del Gobierno.
Las negociaciones por la reforma laboral continúan avanzando en el Senado bajo un hermetismo casi total. En una reunión que se extendió por casi tres horas, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y un grupo de senadores aliados analizaron el proyecto presentado por el Gobierno, aunque decidieron no adelantar ninguna modificación hasta que se vote en el recinto. El bloque integrado por La Libertad Avanza y bloques no kirchneristas, se reunieron en las oficinas del Senado, en un clima de cautela, sin definiciones firmes hacia la prensa.
Bullrich destacó el trabajo en equipo y los avances alcanzados en los detalles de la reforma, sin hacer públicos aún los cambios específicos. "Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno", afirmó, resaltando la importancia del consenso entre los diferentes bloques que componen la coalición. A pesar del ambiente de confidencialidad, la exministra de Seguridad mostró optimismo en cuanto a los progresos realizados, y adelantó que las negociaciones continuarán la semana próxima.
El capítulo fiscal: el principal obstáculo en la negociación
Uno de los mayores puntos de fricción en las negociaciones es el capítulo fiscal del proyecto, que generó fuertes objeciones por parte de los gobernadores. El tema de la modificación en el impuesto a las ganancias para las sociedades de capital puso en alerta a las provincias, ya que la reducción en las alícuotas de este impuesto podría implicar una merma en los fondos de coparticipación que reciben.
El proyecto que obtuvo dictamen modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades de capital. Las empresas que, según la ganancia neta imponible acumulada, pagan el 30% bajarían al 27%, y las que tributan el 35% pasarían a 31,5%.
Patricia Bullrich se mostró evasiva respecto a las posibles modificaciones que se podrían hacer al capítulo fiscal, apuntando que el tema está bajo la órbita del Ejecutivo. "Es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo. Los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto", afirmó la dirigente de La Libertad Avanza a La Voz. Además, reconoció que el ministro del Interior, Diego Santilli, está trabajando en acercar posiciones con los gobernadores para que el proyecto pueda avanzar.
¿Qué modificaciones podrían entrar en discusión?
El radical Vischi, que responde al gobernador correntino Juan Pablo Valdés, le llevó a Bullrich una propuesta para diferenciar entre las empresas grandes, medianas y pequeñas. En la misma línea, el legislador reconoció que “el tema impositivo preocupa, pero muchas veces sabemos que hay que hacer un esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.
“Creo que todos los gobernadores tienen la idea firme de acompañar, siempre tratando de custodiar los ingresos que tienen en sus provincias para poder hacer también su trabajo. Pero, en general, la mayoría estamos de acuerdo con todo lo que está planteado en el proyecto”, manifestó el radical correntino.
Y completó: “Todavía tenemos para discutir unos días más, y, a lo mejor, también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del Gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de acordar y tratar de, lo antes posible, sacar una ley que está esperando toda la sociedad”.