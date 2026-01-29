 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

El Gobierno declaró 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Mediante decreto se dispuso que toda la documentación oficial lleve la leyenda “Año de la Grandeza Argentina” y convocó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida.

29 de Enero de 2026
"Año de la Grandeza Argentina"
"Año de la Grandeza Argentina"

Mediante decreto se dispuso que toda la documentación oficial lleve la leyenda “Año de la Grandeza Argentina” y convocó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida.

El Gobierno nacional declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, a través del Decreto 56/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, y publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de enero.

 

La medida estableció que durante todo el año la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, y de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”.

 

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la decisión se enmarcó en un proceso de transformación estructural iniciado durante 2025, orientado a la reconstrucción de los pilares institucionales, económicos y sociales del país.

Fundamentos del decreto

El texto indicó que la actual gestión asumió el compromiso de “retornar a los principios fundacionales de la República Argentina”, garantizando la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso de todos los habitantes.

 

Además, señaló que las políticas públicas implementadas permitieron sentar las bases para la estabilidad y el crecimiento, al tiempo que impulsaron reformas estructurales para estabilizar la macroeconomía, desburocratizar el Estado y reducir cargas improductivas.

 

Según se consignó, la previsibilidad y la estabilidad resultaron condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, con el objetivo de proyectar al país en un escenario mundial con nuevas oportunidades.

 

Difusión de políticas públicas

El decreto facultó al Poder Ejecutivo a realizar las acciones necesarias para destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante durante el año con el propósito de “engrandecer al país”.

 

Asimismo, invitó a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la declaración.

Temas:

Argentina Gobierno nacional "Año de la Grandeza Argentina"
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso