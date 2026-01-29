Sigue el calor: cinco departamentos de Entre Ríos están en alerta amarilla

Sigue el calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, están bajo alerta por temperaturas extremas.

En esa de la provincia, las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. El alerta amarillo indica que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

Máximas de hasta 35°C y tiempo estable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una seguidilla de jornadas calurosas para la ciudad de Paraná, a partir de este jueves 29 de enero con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 35 grados y sin lluvias previstas en el corto plazo.

De acuerdo al reporte oficial, la capital entrerriana presentará una mínima de 21°C y una máxima estimada de 33°C. Por la mañana se prevé algo nublado, con un leve aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche.

El viento soplará del sector este y sudeste, con intensidades entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

Temperaturas en ascenso

Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con condiciones similares de estabilidad. El sábado la mínima ascenderá a 24°C y la máxima descenderá levemente a 32°C, aunque se mantendrá el ambiente caluroso.

El domingo se espera una mínima de 21°C y una máxima de 33°C, mientras que el lunes volverán a subir los registros térmicos, con valores que irán de 24°C a 34°C.

Pico de calor a mitad de semana

El organismo nacional señaló que el martes y miércoles próximos se registrarían los días más calurosos de la semana en Paraná. Para el martes se estimó una mínima de 25°C y una máxima de 34°C, mientras que el miércoles el termómetro podría alcanzar los 35°C, con una mínima también de 25°C.

En todas las jornadas, el pronóstico indicó cielo entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y con vientos predominantes del sector sudeste.

Recomendaciones

Ante este escenario de altas temperaturas, se recomendó a la población de Paraná extremar los cuidados, mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.