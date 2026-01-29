 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Sigue el calor: cinco departamentos de Entre Ríos están en alerta amarilla

Según el SMN, Paraná y otros cuatro departamentos están bajo un alerta amarilla por temperaturas extremas.

29 de Enero de 2026
Paraná en alerta por temperaturas extremas
Paraná en alerta por temperaturas extremas

Según el SMN, Paraná y otros cuatro departamentos están bajo un alerta amarilla por temperaturas extremas.

Sigue el calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, están bajo alerta por temperaturas extremas.

 

En esa de la provincia, las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. El alerta amarillo indica que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

 

Máximas de hasta 35°C y tiempo estable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una seguidilla de jornadas calurosas para la ciudad de Paraná, a partir de este jueves 29 de enero con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 35 grados y sin lluvias previstas en el corto plazo.

 

De acuerdo al reporte oficial, la capital entrerriana presentará una mínima de 21°C y una máxima estimada de 33°C. Por la mañana se prevé algo nublado, con un leve aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche.

El viento soplará del sector este y sudeste, con intensidades entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

 

Temperaturas en ascenso

Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con condiciones similares de estabilidad. El sábado la mínima ascenderá a 24°C y la máxima descenderá levemente a 32°C, aunque se mantendrá el ambiente caluroso.

 

El domingo se espera una mínima de 21°C y una máxima de 33°C, mientras que el lunes volverán a subir los registros térmicos, con valores que irán de 24°C a 34°C.

 

Pico de calor a mitad de semana

El organismo nacional señaló que el martes y miércoles próximos se registrarían los días más calurosos de la semana en Paraná. Para el martes se estimó una mínima de 25°C y una máxima de 34°C, mientras que el miércoles el termómetro podría alcanzar los 35°C, con una mínima también de 25°C.

 

En todas las jornadas, el pronóstico indicó cielo entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y con vientos predominantes del sector sudeste.

Recomendaciones

Ante este escenario de altas temperaturas, se recomendó a la población de Paraná extremar los cuidados, mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

calor Alerta Amarilla Temperaturas extremas pronóstico del tiempo meteorología
