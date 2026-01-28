Se aproxima el eclipse solar más importante del siglo: cuándo y dónde verlo

El 17 de febrero de 2026 tendrá lugar un eclipse solar anular, uno de los más esperados del siglo. Descubre qué lo hace tan especial y cómo podrás observarlo de manera segura.
El próximo 17 de febrero de 2026 se producirá un fenómeno astronómico que ha despertado el interés de científicos y aficionados de todo el mundo: un eclipse solar anular.
Este tipo de eclipse, conocido popularmente como “anillo de fuego”, ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar, dejando visible un borde luminoso alrededor de la silueta lunar. Aunque su visibilidad será limitada, este evento marcará el comienzo de una temporada de eclipses que culminará con el eclipse total de agosto de 2026, un fenómeno aún más impresionante.
Lo que hace único a este eclipse es su alta magnitud, ya que la Luna se encontrará más alejada de la Tierra en su órbita, lo que generará un anillo de luz particularmente definido y brillante. El eclipse tendrá una duración de varias horas, pero la fase anular, que es la más espectacular, será breve y concentrada en pocos minutos. A pesar de su limitada visibilidad en algunas partes del mundo, el fenómeno promete ser un espectáculo visual inolvidable, especialmente para quienes puedan verlo en el recorrido del “anillo de fuego”.
Visibilidad del eclipse: lugares y condiciones para observarlo
El eclipse solar anular del 17 de febrero tendrá una visibilidad geográfica limitada, ya que el trayecto completo del fenómeno pasará principalmente por la Antártida. Esto significa que muy pocas personas podrán observar la fase anular completa desde tierra firme. Sin embargo, algunas zonas del sur de América del Sur, especialmente en la Patagonia argentina y chilena, podrán ver el eclipse de manera parcial, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables. También se espera visibilidad parcial en áreas del sur de África y Madagascar.
Aunque la visibilidad será restringida a ciertas zonas, los expertos recomiendan estar preparados para observar el fenómeno de manera segura. Mirar el sol sin protección adecuada puede causar daños permanentes en la vista. Para quienes se encuentren en las zonas de observación, es fundamental utilizar gafas especiales para eclipse con filtros certificados. Los lentes de sol comunes o los filtros caseros no ofrecen protección suficiente y pueden ser peligrosos para los ojos.
Cómo observar el eclipse de manera segura y en vivo
Para aquellos que no puedan estar en las zonas de observación, muchos observatorios y agencias espaciales ofrecerán transmisiones en vivo del eclipse. Esto permitirá que las personas de todo el mundo puedan seguir el fenómeno en tiempo real desde la comodidad de sus hogares. Si bien la visibilidad del eclipse en los Estados Unidos será limitada, el evento sigue siendo de gran relevancia científica y divulgativa, ya que proporciona una excelente oportunidad para estudiar el comportamiento del sistema Sol-Tierra-Luna, indicó El Cronista.
Para quienes estén en las zonas privilegiadas para observar el eclipse, los especialistas recomiendan seguir las pautas de seguridad rigurosamente. Además de las gafas especiales para eclipse, también se pueden utilizar métodos de proyección indirecta, como el uso de un telescopio con filtro certificado o la creación de una proyección del sol en una superficie blanca. Es esencial no mirar directamente al sol sin la protección adecuada para evitar daños oculares irreversibles.