 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Llegaron a un acuerdo entre la Granja Tres Arroyos y los trabajadores en Concepción del Uruguay

Este martes, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se alcanzó un acuerdo entre la empresa Granja Tres Arroyos SA y los trabajadores de la planta ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay.

28 de Enero de 2026
Hubo acuerdo entre los trabajadores y la empresa.
Hubo acuerdo entre los trabajadores y la empresa. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Este martes, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se alcanzó un acuerdo entre la empresa Granja Tres Arroyos SA y los trabajadores de la planta ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Este martes, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se alcanzó un acuerdo entre la empresa Granja Tres Arroyos SA y los trabajadores de la planta ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, tras la audiencia de conciliación encabezada por el Gobierno provincial.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Luego de la intervención del Estado y de una instancia de negociación sostenida, más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta presentada por la empresa, que establece un cronograma de regularización salarial con cancelación total de la deuda al 13 de febrero, incluyendo el reconocimiento y pago excepcional de los días no trabajados.

 

El acuerdo contempla además un esquema de pago para los haberes futuros, garantizando la continuidad productiva de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Desde el Gobierno provincial se destacó la predisposición al diálogo de las partes y se subrayó el rol activo del Estado como garante del marco institucional, promoviendo una salida responsable al conflicto y brindando certidumbre y previsibilidad a los trabajadores y a la empresa.

 

Asimismo, se acordó la conformación de una mesa de seguimiento permanente, que permitirá monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos y sostener un canal de diálogo continuo, con el objetivo de prevenir nuevas situaciones de conflicto.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

Autoridades provinciales remarcaron que "la intervención del Estado permitió encauzar el diálogo, cuidar el empleo y sostener la actividad productiva", y reafirmaron la decisión del Gobierno de acompañar a los trabajadores y al sector productivo, priorizando el entendimiento y la convivencia social.

Temas:

Granja Tres Arroyos acuerdo trabajadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso