Orgullo entrerriano: Damián Lemes se presentó en Cosquín con su canción "La Yuyera"

El talentoso músico entrerriano Damián Lemes vivió una noche histórica este miércoles al subir al escenario Atahualpa Yupanqui durante la quinta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. A partir de las 23 horas, Lemes deslumbró al público con su chamamé inédito "La Yuyera", una pieza que lo consagró como ganador del rubro Canción Inédita en la edición 2026 del certamen Pre Cosquín.

En una emotiva interpretación, el artista de Gualeguaychú rindió homenaje: “Este es un chamamé dedicado a Doña Geroma, en la Gualeguaychú de mi niñez allá en Entre Ríos. Esta matrona de saberes ancestrales ya no está entre nosotros, pero lamentablemente tampoco su montecito nativo”. Su actuación fue un momento de conexión profunda con las raíces de la región y la cultura chamamecera.

El certamen Pre Cosquín, que se llevó a cabo el pasado 19 de enero, otorgó a Lemes el primer lugar en el rubro Canción Inédita con su tema de autoría propia, convirtiéndolo en una de las figuras emergentes de la música folklórica argentina. Su victoria también le permitió participar en la gala de ganadores del 20 de enero, donde compartió escenario con otros talentosos artistas del certamen.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que celebró este año su 66ª edición, ha sido un punto de encuentro para los artistas más importantes del país. Desde su inicio el 24 de enero, ha reunido a miles de personas en la Plaza Próspero Molina, quienes disfrutan de una variada programación con lo mejor de la música folklórica argentina. La presencia de Damián Lemes en este evento de gran envergadura es un reconocimiento a su talento y dedicación al folklore, un género que sigue sumando nuevas voces y renovando su energía.

El show completo de la quinta noche, con la presencia de Damián Lemes incluida