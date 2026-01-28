Para la ministra de Seguridad, la edad de imputabilidad penal debería ser a los 12 años

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad penal y afirmó que, a título personal, considera que debería ser incluso menor a los 13 años, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de la región y de Europa. “Ojalá logremos la baja de imputabilidad a 13 años. Si me preguntan a mí, debería ser menos”, afirmó la ministra.

Las declaraciones las realizó en una entrevista con Radio La Red, donde remarcó que la discusión será incluida en el Congreso y advirtió que la normativa vigente en la Argentina data de 1980, en un contexto completamente distinto al actual. “Argentina está rezagada en esta discusión. Excepto Brasil, todos los países de la región tienen la edad de imputabilidad entre los 12, 13 y 14 años”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, Monteoliva subrayó que el avance del crimen organizado modificó las dinámicas del delito y expuso con crudeza una problemática central: el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Hoy, las organizaciones criminales reclutan niños. No hemos dimensionado el impacto que eso tiene. Para estas organizaciones la vida no vale nada y siempre tienen reemplazo”, advirtió.

La ministra remarcó que la iniciativa no se limita a una reforma legal aislada, sino que apunta a un cambio de sistema, con énfasis en la prevención, la contención y la reeducación. “No se está planteando solamente bajar una edad. Esto implica trabajar sobre la prevención, la institucionalidad y el acompañamiento de estos chicos, con un componente educativo prácticamente obligatorio”, explicó.

Además, señaló que el debate incluye figuras como la del supervisor y dispositivos de seguimiento para evitar que los menores queden atrapados en circuitos delictivos reincidentes.

Menores, delito y estadísticas

Respecto a los datos sobre delitos cometidos por menores, la ministra aclaró que aún no hay cifras oficiales desagregadas por edad, aunque confirmó que el 60% de las víctimas de homicidios en el país tiene entre 17 y 40 años. “Hay chicos muy jóvenes involucrados en organizaciones criminales con distintas funciones. Es una situación terrible y muy triste”, sostuvo.

Durante la entrevista, Monteoliva ratificó la continuidad del protocolo antipiquetes implementado por Patricia Bullrich y defendió su aplicación como una herramienta de planificación operativa, no represiva. Además, destacó la reducción sostenida de homicidios desde fines de 2023 y aseguró que la Argentina se convirtió en un país observado en la región por su estrategia de seguridad. “Hoy miran a la Argentina. Está demostrado que los homicidios se pueden bajar”, afirmó, y detalló que cerca del 19% de los asesinatos están vinculados al crimen organizado, uno de los principales focos del Gobierno.