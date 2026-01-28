UPCN cuestionó un posible recorte de horas extras en la administración pública

El gremio UPCN reclamó al Gobierno de Entre Ríos una “urgente aclaración” ante versiones de un nuevo recorte de horas extras en ministerios y organismos provinciales. Advirtió que la medida profundizaría la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó su preocupación ante los trascendidos sobre un nuevo e importante recorte de horas extras en distintos ministerios y organismos de la administración pública entrerriana, y exigió al Gobierno provincial una explicación inmediata sobre la situación.
La secretaria gremial del sindicato, Cristina Melgarejo, manifestó que trabajadores de varias áreas se comunicaron con la organización ante versiones de un ajuste “indiscriminado” en ese concepto salarial. “Nos preguntamos si Milei llegó a Entre Ríos”, cuestionó la dirigente, al comparar la eventual medida con las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional.
Desde UPCN aclararon que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial de la supuesta directiva, aunque remarcaron que la incertidumbre genera un fuerte malestar entre los empleados estatales. “No estamos dispuestos a soportar más esfuerzo. Los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo”, subrayó Melgarejo.
La dirigente explicó que las horas extras son consideradas parte del salario por numerosos trabajadores y que un nuevo recorte impactaría de manera directa en sus ingresos. “La falta de actualización salarial afecta a todos, pero hay sectores particularmente perjudicados, sobre todo aquellos que durante enero trabajaron intensamente para cerrar el ejercicio 2025 o avanzar con recategorizaciones”, indicó.
Reclamo de explicaciones al Gobierno
Melgarejo sostuvo que la situación amerita “una urgente aclaración” y reclamó conocer cuál es el plan del Gobierno provincial para sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos. “Entendemos la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó cuáles son las variables que se contemplan para mantener el equilibrio fiscal. “Queremos saber cuáles son los esfuerzos de todos los sectores. Se habla mucho de transparencia y eficacia, pero eso no lo garantizan los discursos políticos, sino el trabajo cotidiano de los empleados”, remarcó.
Advertencia por mayor conflictividad
Desde UPCN señalaron que, más allá de la discusión paritaria, el tema de las horas extras requiere una reunión urgente con las autoridades provinciales. “Con decisiones unilaterales, el gobierno apura la conflictividad”, advirtió la secretaria gremial.
El sindicato planteó la necesidad de ser convocado para acceder a información oficial y transmitirla de manera responsable a los trabajadores. Además, reclamó definiciones claras en caso de que el recorte se confirme: si será transitorio o permanente y qué tipo de compensaciones están previstas.
“En medio de una crisis evidente, cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, concluyó Melgarejo, y expresó su expectativa de que la referencia a un ajuste similar al nacional “sea solo una confusión administrativa”.