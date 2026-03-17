Presentaron en Paraná la Fiesta Nacional de la Apicultura de Maciá: será este fin de semana

REDACCIÓN ELONCE
La localidad de Maciá se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se celebrará del 20 al 22 de marzo. El evento fue presentado oficialmente en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná, supo Elonce.
La localidad de Maciá se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se celebrará del 20 al 22 de marzo. El evento fue presentado oficialmente en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná, donde autoridades provinciales y locales compartieron detalles sobre la programación, las expectativas y la relevancia de esta fiesta para la región.
Natalia Prado, Directora General de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, destacó la importancia del evento para visibilizar la identidad de Entre Ríos. "Nos abre las puertas y nos permite visibilizar cada una de las fiestas, festivales y actividades propias de la identidad de nuestra provincia", señaló a Elonce, resaltando el carácter cultural y tradicional de la Fiesta Nacional de la Apicultura.
El presidente municipal de Maciá, Ariel Müller, también expresó sus expectativas para el evento. "Nosotros somos una localidad pequeña y triplicamos la cantidad de gente en este fin de semana, lo que genera una gran demanda de alojamientos y servicios, pero la gente viene contenta desde hace 29 años", afirmó. En su intervención, agradeció al gobierno provincial por el apoyo constante, especialmente en un evento que, si bien es de gran relevancia, también representa un desafío logístico para un municipio pequeño como Maciá.
"Es una fiesta que trasciende la cultura, el turismo y lo productivo", subrayó el intendente, quien invitó a los turistas a disfrutar de una grilla de actividades que se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana.
"El que no la conoce, que se dé una vuelta porque está más que linda la propuesta que preparamos para el fin de semana", agregó Müller, quien también mencionó que se espera la participación de productores apícolas de todo el país, así como de Uruguay, Francia y Paraguay.
En cuanto a la programación artística, Marta Capa, directora de Turismo de Maciá, adelantó que el evento contará con una destacada cartelera. "El día viernes el artista destacado es La Berisso, el sábado será el turno del DJ Alan Gómez y la Delio Valdéz, y el domingo cerrarán Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis", informó. Además, destacó que los seis finalistas del certamen Pre Expo, realizado en enero, también tendrán su espacio en el escenario principal.
El precio de las entradas varía según el día: el viernes, el costo es de 15.000 pesos; el sábado y el domingo, de 20.000 pesos. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web oficial de la Expo Maciá, aunque las plateas ya están casi agotadas. "Ofrecemos también las tribunas y un amplio patio gastronómico, donde la gente se puede ubicar, pero es tanto el movimiento hacia esos espacios que la gente casi no alcanza a sentarse", comentó Capa.
Más allá de su oferta cultural, la Fiesta Nacional de la Apicultura es también un punto de encuentro para los productores del sector apícola. "Es una fiesta que no solo celebra la cultura, sino también el intercambio productivo. Los apicultores de todo el país y el mundo llegan para conocer nuevas tecnologías y discutir sobre el futuro de la apicultura. Es la ciudad más dulce del país", explicó el senador Juan Diego Conti. Elonce.com