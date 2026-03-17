"La Justicia va a los Barrios" estará este miércoles en el barrio Anacleto Medina

La actividad tendrá lugar de 9 a 12 en la “Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso”, ubicada en la Capilla “San Martín de Porres”. El detalle de los trámites y consultas que podrán desarrollarse.
Se realizará este miércoles en Paraná la primera jornada del año del programa “La Justicia va a los Barrios”. La actividad tendrá lugar de 9 a 12 en la “Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso”, ubicada en la Capilla “San Martín de Porres” (calle 620 entre Padre Cacho Ciuffo y Los Yaros), en barrio Anacleto Medina. La jornada será abierta, gratuita y las personas podrán acercarse sin necesidad de pedir turnos. Si el trámite es ante Juzgado de Paz, deberán llevar DNI.
Por espacio de tres horas, vecinos y vecinas podrán realizar trámites judiciales, efectuar denuncias y acceder a asesoramiento en materia de familia, civil y penal, sin necesidad de trasladarse a los Tribunales de la ciudad. Y también hacer gestiones vinculadas a organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , Instituto Becario o el Instituto Provincial de Discapacidad (IProDI). Además atenderán en el lugar profesionales del Centro de Salud “Humberto D'Angelo”.
El programa, que se desarrolla durante todo el año en diferentes puntos de la provincia, busca garantizar el acceso a la justicia, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, generando espacios de atención directa en sus propios barrios.
De la actividad participarán jueces, fiscales, defensores y representantes de distintos organismos, quienes brindarán orientación y acompañamiento a la comunidad. Es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), que se instrumenta a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” y que acerca servicios judiciales gratuitos a distintos barrios y localidades de la provincia.
¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?
Ante la Defensoría:
-Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.
-Trámites ante Organismos Públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.
Ante la Fiscalía:
-Recepción de denuncias.
-Seguimiento de denuncias en trámite.
-Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.
Ante el Juzgado de Paz: TRAER DNI
-Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.
-Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.
-Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (CONCURRIR CON DOS TESTIGOS MAYORES DE 18 AÑOS CON DNI)
-Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que ciudadanos extranjeros tramiten la radicación.
-Certificados de supervivencia.
-Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).
-Certificación de copias de documentación de índole privada.
Ante personal de ANSES:
-Asesoramiento respecto de trámites de dicho Organismo: AUH y salario Familiar/ Seguimiento de exptes/ Apoderados/ Acreditación de datos personales/ Asesoramiento Desempleo/ Carga de Libretas Escolares /Asignación por Embarazo/ Consulta Monotributo Social/ Pensión No Contributiva consultas/
Ante el personal del CAPS Humberto D'Angelo:
-Stand de vacunación (llevar carnet).
Ante personal de IproDi:
-Asesoramiento sobre el trámite de Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Ante personal del Instituto Becario:
-Asesoramiento sobre programas de becas, los requisitos para acceder a estas y la forma de tramitación correspondiente.