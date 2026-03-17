Vecinos protestaron en contra del proyecto que prevé la instalación de una refinería frente a Colón

Ambientalistas, docentes, enfermeros y jubilados provinciales se manifestaron este lunes en Colón en el marco del encuentro que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio frente al proyecto que prevé la instalación de una refinería de combustibles sintéticos en Paysandú, sobre el río Uruguay.

Entre los manifestantes estuvieron organizaciones ambientalistas que expresaron su preocupación por el avance del proyecto industrial y pidieron conocer los resultados de las gestiones para impedir su instalación. Según señalaron, la iniciativa se ubicaría a escasa distancia de la ciudad de Colón, lo que generó inquietud entre vecinos y organizaciones sociales.

Protesta en Colón (foto El Entre Ríos)

Pero los reclamos no se limitaron al tema ambiental. Durante la jornada también se sumaron sindicatos docentes, profesionales de salud pública y jubilados provinciales que exigieron mejoras salariales y cuestionaron posibles cambios en el sistema previsional, publicó El Entre Ríos.

Durante la manifestación se pudieron ver distintos carteles con consignas dirigidas al gobierno provincial. Entre los mensajes se leían frases como: “No a la reforma de la Ley 8.732”, “Docentes en lucha por salarios dignos”, “No a la refinería”, “Basta de precarización laboral” y “Frigerio, de bonos no vivimos”.

Además de las consignas, los manifestantes realizaron cantos y encendieron bengalas de colores para visibilizar el reclamo.

Reclamo de trabajadores de la salud

Algunos de los sectores que participaron de la protesta llevaron petitorios con distintos planteos para ser entregados al gobernador. Sin embargo, según indicaron los manifestantes, no lograron acceder al lugar donde se desarrollaba la reunión. Entre quienes se manifestaron estuvieron los Enfermeros Autoconvocados del Hospital San Benjamín de Colón, quienes una carta dirigida al gobernador con una serie de demandas vinculadas a la situación laboral del sector.

En el documento, los profesionales solicitaron una recomposición salarial urgente, el pase a planta permanente de trabajadores suplentes y el reconocimiento de especializaciones. También pidieron la actualización y regularización del pago por extensiones de jornada laboral.

Protesta en Colón (foto El Entre Ríos)

Finalmente, el petitorio fue entregado a la diputada nacional Blanca Osuna, quien se encontraba en el lugar.

La postura del gobierno provincial

El encuentro encabezado por el gobernador Frigerio se realizó en el marco de las gestiones que impulsa la provincia frente al proyecto de refinería que se analiza en Uruguay. En declaraciones recientes, el mandatario entrerriano había ratificado que el gobierno provincial está dispuesto a avanzar con acciones judiciales internacionales si la iniciativa avanza.

“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, había señalado.

La posible instalación de la planta industrial frente a la costa entrerriana genera preocupación en distintos sectores de la región, que reclaman información y garantías sobre el impacto ambiental que podría tener el proyecto.