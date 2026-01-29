 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

Perdió el control e impactó contra una columna: test de alcoholemia positivo y seguro vencido

Un accidente vial en Gualeguaychú terminó con un conductor herido tras chocar contra una columna y dar positivo en alcoholemia.

29 de Enero de 2026
También tenía el seguro automotor vencido.
También tenía el seguro automotor vencido. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

Perdió el control y chocó. Este jueves, alrededor de las 12, se registró un accidente vial en el Acceso Padre Jeannot Sueyro, en la ciudad de Gualeguaychú. El hecho ocurrió a la altura de la rotonda del Cristo y protagonizado por un Chevrolet Corsa Classic gris.

 

El conductor, un hombre de 62 años domiciliado en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado e impactó contra una columna de alumbrado público.

Debido a la deformación del vehículo, el hombre fue rescatado por Bomberos Voluntarios y trasladado en ambulancia para su atención médica. Según se informó, sufrió lesiones de carácter leve.

 

Test de alcoholemia positivo y retención del vehículo

Además, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo, lo que sumó relevancia al hecho y abrió actuaciones judiciales. Intervino personal de Tránsito Municipal, procediendo a la retención del vehículo.

Durante el procedimiento se constató que el vehículo presentaba el seguro automotor vencido, por lo que se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes.

 

La Fiscalía en turno tomó conocimiento del hecho y supervisó las medidas en el lugar, asegurando que se cumplieran los protocolos legales y de tránsito.

Temas:

Test de alcohoemia positivo seguro vencido impacto Accidente Gualeguaychú
