Un auto volcó y dejó cuatro heridos en Ruta 14

Un accidente vial ocurrido este jueves en la Ruta 14 generó preocupación en la zona, aunque afortunadamente no se registraron víctimas de gravedad.

Ocurrió cerca del acceso a la ciudad de Gualeguaychú, cuando el conductor del rodado, por causas que aún se investigan, se despistó de la calzada, lo que provocó el vuelco del vehículo.

El hecho generó un despliegue de los servicios de emergencia, alertados por testigos que presenciaron la escena, informó R2820.

Como consecuencia del impacto, el automóvil —un Volkswagen Fox— quedó con importantes daños materiales, lo que evidenció la violencia del vuelco. A pesar de ello, los ocupantes lograron salir con vida.

Se activó el protocolo de emergencia y al lugar del hecho se hizo presente el móvil de la comisaría Séptima y del Servicio 107 del Hospital Centenario, quienes trabajaron en el rescate y asistencia de los ocupantes del vehículo.

Operativo de emergencia y asistencia médica

El personal sanitario brindó las primeras atenciones en el lugar, evaluando el estado de cada uno de los involucrados antes de disponer su traslado preventivo.

Las cuatro personas que viajaban en el Volkswagen Fox resultaron con heridas de carácter leve y fueron trasladadas al Hospital Centenario para su atención médica correspondiente. Según se informó, todos permanecieron conscientes y fuera de peligro durante el procedimiento.

El tránsito en la zona se vio afectado momentáneamente durante las tareas de rescate y remoción del vehículo.