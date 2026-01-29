Docente entrerriano sufrió un grave accidente de moto en Santa Cruz

Un profesor de Concordia cayó de su moto en un tramo desolado de la Ruta Nacional 288. Bomberos, personal de Salud y Vialidad Nacional desplegaron un operativo de emergencia que permitió estabilizarlo y dejarlo fuera de peligro.
Un docente entrerriano resultó lesionado tras protagonizar un accidente en motocicleta en un tramo aislado de la Ruta Nacional 288, en la provincia de Santa Cruz. El siniestro ocurrió durante la noche del martes, en cercanías de Comandante Luis Piedra Buena, una zona caracterizada por largas distancias, escasa circulación y condiciones climáticas cambiantes.
El conductor perdió el control de su motocicleta de gran porte y cayó sobre la calzada, lo que motivó el alerta a los servicios de emergencia. La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Rescate de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, que debió recorrer cerca de 130 kilómetros para llegar al lugar.
De acuerdo a la información brindada por el portal La Opinión Austral, el operativo se desarrolló de manera coordinada con personal del área de Salud y de Vialidad Nacional, lo que permitió estabilizar a la víctima y asegurar el sector del siniestro.
Aunque en un primer momento no se había difundido su identidad, fuentes consultadas por El Entre Ríos confirmaron que se trató de Guillermo Martínez, reconocido docente de Concordia, ex rector de los colegios Capuchinos y San Antonio, y ex integrante de la Prefectura Naval Argentina.
Operativo de rescate
Al arribar al lugar, los bomberos realizaron maniobras técnicas de estabilización e inmovilización del motociclista, procedimiento conocido como “empaquetamiento”, fundamental para prevenir lesiones secundarias durante el traslado, especialmente cuando no se descartan traumatismos internos.
De manera preventiva, también se procedió a la desconexión de la batería del rodado, una medida habitual para evitar riesgos eléctricos o posibles focos ígneos, sobre todo en motocicletas de gran porte que pueden sufrir daños estructurales tras una caída.
En el operativo intervino además la doctora Gabai, en representación del área de Salud, y personal de Vialidad Nacional, que colaboró con el aseguramiento de la zona y la organización del tránsito para garantizar condiciones seguras tanto para la víctima como para los equipos de trabajo.
Estado de salud
Fuentes cercanas al procedimiento indicaron que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el docente se encuentra fuera de peligro. Según se pudo conocer, Martínez habría sufrido algunas costillas fracturadas y golpes internos, aunque sin riesgo de vida.