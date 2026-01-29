Motociclista embistió a un inspector y chocó contra un auto al intentar fugarse de un control

Un violento episodio se registró anoche durante un operativo de control vehicular e identificación de personas que se realizaba en la intersección de las calles Pancho Ramírez y Perú, en Chajarí.

En el lugar, personal de la Comisaría Primera, junto a agentes de Tránsito Municipal, desarrollaba un procedimiento de rutina cuando un hombre que circulaba en una motocicleta Honda Wave intentó evadir el control.

Según informaron fuentes policiales, el conductor dirigió el rodado contra un inspector de tránsito, a quien además le propinó un golpe de puño. En medio de la maniobra, el motociclista perdió el control e impactó contra un automóvil Chevrolet Classic que estaba siendo controlado en el lugar.

Tras el hecho, se dio inmediata intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado y el secuestro del motovehículo.

En el sitio trabajó personal de la Sección Judiciales y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

Tanto el inspector agredido como el motociclista aprehendido presentaron lesiones de carácter leve, según se informó.

Más noticias