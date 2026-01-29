 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Chajarí

Motociclista embistió a un inspector y chocó contra un auto al intentar fugarse de un control

Ocurrió anoche en Chajarí durante un operativo conjunto entre la Policía y Tránsito Municipal. El conductor fue aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad tras agredir a un agente y provocar un choque.

29 de Enero de 2026
Detenido en Chajarí
Detenido en Chajarí Foto: Policía de Entre Ríos

Ocurrió anoche en Chajarí durante un operativo conjunto entre la Policía y Tránsito Municipal. El conductor fue aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad tras agredir a un agente y provocar un choque.

Un violento episodio se registró anoche durante un operativo de control vehicular e identificación de personas que se realizaba en la intersección de las calles Pancho Ramírez y Perú, en Chajarí.

 

En el lugar, personal de la Comisaría Primera, junto a agentes de Tránsito Municipal, desarrollaba un procedimiento de rutina cuando un hombre que circulaba en una motocicleta Honda Wave intentó evadir el control.

 

Según informaron fuentes policiales, el conductor dirigió el rodado contra un inspector de tránsito, a quien además le propinó un golpe de puño. En medio de la maniobra, el motociclista perdió el control e impactó contra un automóvil Chevrolet Classic que estaba siendo controlado en el lugar.

 

Tras el hecho, se dio inmediata intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado y el secuestro del motovehículo.

 

En el sitio trabajó personal de la Sección Judiciales y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

 

Tanto el inspector agredido como el motociclista aprehendido presentaron lesiones de carácter leve, según se informó.

 

Más noticias

Temas:

Chajarí resistencia a la autoridad violento episodio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso