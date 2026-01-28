Madre paranaense denuncia amenazas de muerte: "Está en riesgo la vida de mi hijo y la de mi familia contra estas personas"

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer de Paraná teme por la vida de su hijo y su familia debido a las amenazas que reciben de jóvenes involucrados en el narcotráfico. La situación se agrava en un contexto de inseguridad.
Madre denuncia amenazas de muerte por las adicciones de su hijo en Paraná. Marina Zamaya relató su angustiante situación, marcada por amenazas de muerte debido a las adicciones de su hijo y las disputas de territorio que se están llevando a cabo en el barrio Cáritas al Mosconi, en Paraná. "Tengo un hijo metido en las adicciones y, a razón de ello, me amenazan. Lo quieren agarrar a mi hijo a dos cuadras de mi casa", expresó la mujer, visiblemente angustiada.
Zamaya, vendedora de pan casero, subrayó que ella no está involucrada en actividades ilícitas como el narcotráfico ni tiene acceso a armas, a diferencia de los jóvenes de su barrio que, según cuenta, están armados. "Soy una vendedora de pan casero, que me la rebusco y no vendo drogas", aseguró, haciendo hincapié en lo difícil que es sobrellevar esta situación sin tener la culpa de los problemas de su hijo. La mujer describió cómo la violencia se ha ido apoderando de su entorno, mencionando que muchos menores del barrio, donde el narcotráfico es un problema recurrente, están armados.
El temor a la violencia y la falta de respuestas
El temor de Marina ha ido en aumento, sobre todo luego de que la policía la alertara sobre los riesgos a los que está expuesta. “Hago una denuncia e Investigaciones se presenta a mi casa y me dice que me tengo que retirar del hogar con mi hijo porque me van a venir a matar a mí y a mi familia", relató. En su denuncia realizada en la Comisaría Décimo Séptima, la mujer expresó su miedo por la vida de su hijo y la de su familia, ya que están siendo constantemente amenazados.
"Si me pasa algo, que sepan quiénes son porque no tengo por qué estar pasando esto", manifestó, aclarando que no ha hecho nada malo. A pesar de sus esfuerzos por proteger a su hijo, Marina mencionó que la situación no mejora. En un intento por conseguir ayuda para su hijo, se comunicó con el COPNAF, pidiendo un alojamiento para él, ya que la calle representa un grave peligro. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta y su hijo sigue en riesgo.
Guerra de territorio y falta de intervención judicial
Marina también explicó que el conflicto detrás de las amenazas tiene que ver con una "guerra de territorio" que se está librando en el barrio. Según su relato, tanto la policía como el gobierno están al tanto de la situación, pero aún no se ha logrado detener a quienes están involucrados en el narcotráfico. "Todo el mundo sabe, el gobierno, Investigaciones y no los pueden agarrar", comentó, evidenciando la frustración que siente ante la falta de respuestas efectivas.
"Se metieron conmigo que no les debo nada", dijo Marina, dejando en claro que no tiene vinculación alguna con los hechos que están sucediendo, pero está pagando las consecuencias por la adicción de su hijo. "Estoy pidiendo a la Justicia ayuda y no me la dan", cerró.