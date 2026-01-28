Investigaban un hurto y encontraron plantas de marihuana en Piedras Blancas

Un procedimiento policial desarrollado en Piedras Blancas terminó con el secuestro de plantas de marihuana y la intervención de personal especializado en narcóticos, después de que un allanamiento ordenado por la Justicia arrojara resultados vinculados a estupefacientes.

La medida se había dispuesto originalmente en el marco de una causa por hurto, pero durante la requisa surgieron elementos que ampliaron el alcance de la actuación.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría N° 18 de Piedras Blancas, que trabajaron en conjunto con la División Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías. La diligencia se concretó en un inmueble de la localidad, donde se realizó el registro domiciliario correspondiente.

Hallazgo durante la requisa

Durante la inspección del lugar, los uniformados detectaron un total de 16 plantas de cannabis sativa, cuyas alturas variaban entre aproximadamente 0,58 y 2,10 metros. Además, se secuestraron 70,6 gramos de deshoje de la misma sustancia vegetal.

Plantación de marihuana encontrada en Piedras Blancas.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas, que procedió a realizar las actuaciones de rigor y puso en conocimiento a la autoridad fiscal interviniente. Desde la Fiscalía se dispuso el formal secuestro del material incautado para su peritaje y resguardo.

Las actuaciones continúan bajo las directivas del magistrado competente, mientras se analizan los elementos recolectados para determinar posibles responsabilidades. El procedimiento se suma a otros controles realizados en Piedras Blancas y la zona, en el marco de tareas preventivas y judiciales coordinadas por la Departamental La Paz.