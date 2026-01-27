Allanaron una vivienda en La Paz por amenazas y hallaron una plantación de marihuana

Plantas de marihuana. En La Paz, personal de Comisaría Minoridad y Violencia Familiar, con colaboración de Guardia Especial y División Investigaciones e I.C., llevó a cabo este martes un allanamiento por amenazas agravadas en un domicilio de calle Pueyrredón y Obligado.

Durante la diligencia, se constató la presencia de plantas de cannabis sativa, quedando documentadas en el acta policial. Este hallazgo se suma al secuestro de un objeto improvisado de fabricación casera, compatible con un arma de fuego, consistente en un caño metálico con empuñadura de madera, encintado.

Asimismo, se registraron prendas de vestir de interés para la causa, tales como buzos con capucha, visera y calzado, que fueron debidamente documentadas mediante acta y fotografías.

Relación con la causa judicial

El procedimiento forma parte de actuaciones previas iniciadas días atrás por un hecho de amenazas calificadas, y se realizó bajo mandamiento judicial dispuesto por el Juzgado de Garantías en turno.

La policía continúa con la recolección de pruebas y el seguimiento de los involucrados, garantizando que todo el procedimiento se cumpla según la normativa legal vigente.