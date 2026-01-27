 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Allanaron una vivienda en La Paz por amenazas y hallaron una plantación de marihuana

En La Paz, personal policial realizó un allanamiento por amenazas agravadas, encontrando plantas de marihuana, un arma casera y prendas de interés para la causa.

27 de Enero de 2026
El procedimiento forma parte de actuaciones previas.
El procedimiento forma parte de actuaciones previas. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

En La Paz, personal policial realizó un allanamiento por amenazas agravadas, encontrando plantas de marihuana, un arma casera y prendas de interés para la causa.

Plantas de marihuana. En La Paz, personal de Comisaría Minoridad y Violencia Familiar, con colaboración de Guardia Especial y División Investigaciones e I.C., llevó a cabo este martes un allanamiento por amenazas agravadas en un domicilio de calle Pueyrredón y Obligado.

Durante la diligencia, se constató la presencia de plantas de cannabis sativa, quedando documentadas en el acta policial. Este hallazgo se suma al secuestro de un objeto improvisado de fabricación casera, compatible con un arma de fuego, consistente en un caño metálico con empuñadura de madera, encintado.

Asimismo, se registraron prendas de vestir de interés para la causa, tales como buzos con capucha, visera y calzado, que fueron debidamente documentadas mediante acta y fotografías.

Relación con la causa judicial

El procedimiento forma parte de actuaciones previas iniciadas días atrás por un hecho de amenazas calificadas, y se realizó bajo mandamiento judicial dispuesto por el Juzgado de Garantías en turno.

 

La policía continúa con la recolección de pruebas y el seguimiento de los involucrados, garantizando que todo el procedimiento se cumpla según la normativa legal vigente.

Temas:

plantas de marihuana Cannabis allanamiento amenazas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso