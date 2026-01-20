 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

Allanamiento por amenazas en contexto de violencia de género terminó en el secuestro de 12 plantas de marihuana

En un allanamiento en el marco de amenazas en contexto de violencia de género en Gualeguaychú, se secuestraron 12 plantas de Cannabis y se identificó a un joven de 24 años.

20 de Enero de 2026
Las plantas superaban los dos metros.
Las plantas superaban los dos metros. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

Allanamiento y secuestro de marihuana. En la mañana de este martes, a las 08:50, personal de la Comisaría Tercera de Gualeguaychú llevó a cabo un allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en las inmediaciones de las calles Bolivia y J. J. Franco, como parte de una investigación por amenazas en contexto de violencia de género. La orden judicial, emitida en el marco de un legajo iniciado el 18 de enero, también apuntaba a la búsqueda de un arma de fuego, específicamente un revólver calibre 38.

 

El en operativo se notificó de la medida a una mujer de 47 años, mientras que se identificó como imputado a un joven de 24 años.

El allanamiento arrojó resultados significativos, ya que se descubrió un cultivo de Cannabis Sativa en el interior de la vivienda.

 

Secuestro de plantas de Cannabis y plantines en la vivienda

Durante la diligencia, se secuestraron 12 plantas de Cannabis Sativa, que presentaban una altura aproximada de entre 2,70 y 4,10 metros. Además, se encontraron 15 plantines de la misma planta.

Todo lo actuado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, quien determinará los pasos a seguir en el proceso judicial.

Temas:

marihuana Cannabis Sativa Violencia de género
