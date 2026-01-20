Allanamiento por amenazas en contexto de violencia de género terminó en el secuestro de 12 plantas de marihuana

Allanamiento y secuestro de marihuana. En la mañana de este martes, a las 08:50, personal de la Comisaría Tercera de Gualeguaychú llevó a cabo un allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en las inmediaciones de las calles Bolivia y J. J. Franco, como parte de una investigación por amenazas en contexto de violencia de género. La orden judicial, emitida en el marco de un legajo iniciado el 18 de enero, también apuntaba a la búsqueda de un arma de fuego, específicamente un revólver calibre 38.

El en operativo se notificó de la medida a una mujer de 47 años, mientras que se identificó como imputado a un joven de 24 años.

El allanamiento arrojó resultados significativos, ya que se descubrió un cultivo de Cannabis Sativa en el interior de la vivienda.

Secuestro de plantas de Cannabis y plantines en la vivienda

Durante la diligencia, se secuestraron 12 plantas de Cannabis Sativa, que presentaban una altura aproximada de entre 2,70 y 4,10 metros. Además, se encontraron 15 plantines de la misma planta.

Todo lo actuado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, quien determinará los pasos a seguir en el proceso judicial.