Policiales Gualeguaychú

Hallaron drogas ocultas en un colectivo que trasladaba hinchas de regreso de Uruguay

El procedimiento se realizó en la Ruta Nacional 136, en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos. Gendarmes detectaron irregularidades en la documentación y encontraron cocaína y marihuana ocultas en el ómnibus.

17 de Enero de 2026
En el marco de un operativo de control vial vinculado a un evento deportivo, fuerzas federales interceptaron un ómnibus que trasladaba simpatizantes del Club Atlético Independiente y descubrieron estupefacientes ocultos en el vehículo.

 

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del martes sobre el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 136, en jurisdicción de Gualeguaychú, cuando efectivos del Escuadrón 56 y de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales detuvieron la marcha del micro, que realizaba el trayecto Barracas (CABA)–Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Durante el control documentológico, los uniformados constataron discrepancias en la nómina de pasajeros -viajaban 43 personas- y detectaron inconsistencias en la documentación presentada por el chofer. Ante esa situación, se labró el acta correspondiente conforme al convenio CNRT–Gendarmería Nacional.

Posteriormente, se efectuó una inspección física del colectivo, donde los gendarmes hallaron estupefacientes escondidos en el sistema de aire acondicionado y en un habitáculo del rodado. Entre los elementos secuestrados se encontraron cigarrillos artesanales de cannabis sativa (porros), además de envoltorios y bolsas tipo ziploc con cocaína y marihuana.

Intervino el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que dispuso el decomiso de la totalidad de la droga incautada. Tras finalizar las actuaciones de rigor, las autoridades judiciales autorizaron a los ocupantes del ómnibus a continuar con el itinerario previsto.

