Incautaron droga valuada en más de $66 millones tras allanamientos por triple crimen narco

Incautaron una cantidad droga valuada en más de 66 millones de pesos tras 29 allanamientos simultáneos en el barrio banda narco “Los Monos”. El operativo se vinculó a una causa por un triple crimen registrada en diciembre en Rosario.
Un amplio operativo contra el narcotráfico se desarrolló en las últimas horas en la ciudad de Rosario, donde fuerzas federales lograron desarticular múltiples puntos de venta de estupefacientes al menudeo y detuvieron a varias personas vinculadas a la actividad ilícita.
El procedimiento se realizó en el marco del Plan Bandera y estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal Argentina, con la coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional. En total se llevaron adelante 29 allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores Sur, una zona donde históricamente tuvo fuerte influencia la organización criminal Los Monos.
Como resultado de los procedimientos, nueve personas quedaron detenidas y se secuestraron grandes cantidades de droga, cuyo valor fue estimado en más de 66 millones de pesos. Además, se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Investigación y vínculo con un triple crimen
La investigación se inició a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en el marco de una causa que indaga el triple crimen ocurrido el 23 de diciembre pasado en Rosario, cuando dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos. Según la hipótesis judicial, el hecho estaría vinculado a disputas territoriales por el control de la venta de droga.
A partir de tareas de inteligencia criminal, seguimientos y análisis de información, los investigadores lograron identificar distintos puntos de comercialización de estupefacientes, presuntamente administrados por organizaciones narcocriminales que se disputaban el territorio para el narcomenudeo.
Secuestros millonarios y detenidos
Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó la ejecución de las órdenes de allanamiento. Durante los procedimientos se secuestraron plantas de Cannabis sativa, miles de dosis de marihuana y cocaína, además de aproximadamente tres millones de pesos en efectivo.
También se incautaron teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. En los domicilios allanados se hallaron además armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados y el alcance de las organizaciones criminales que operaban en la zona.