Denuncia por violencia de género motivó un operativo en el que secuestraron 14 plantas de marihuana

Una denuncia por violencia de género activó una serie de procedimientos policiales que culminaron con el recupero de una motocicleta sustraída y el secuestro de casi seis kilos de marihuana en una vivienda. Buscan al agresor en Concepción del Uruguay.
Una denuncia por violencia de género registrada este miércoles derivó en un amplio procedimiento policial que permitió recuperar un vehículo robado y secuestrar una importante cantidad de plantas de marihuana en una vivienda ubicada sobre calle Calvento al 900, en Concepción del Uruguay.
El hecho se inició minutos antes de las 2 cuando personal de la comisaría cuarta intervino en un domicilio por pedido de una mujer de 43 años, quien denunció que su expareja, un hombre de la misma edad, ingresó violentamente a la vivienda tras forzar la puerta de acceso.
De acuerdo al testimonio de la víctima, el agresor la golpeó, le destruyó el teléfono celular y la amenazó de muerte para luego retirarse del lugar. En su huida, sustrajo las llaves del domicilio y una motocicleta Yamaha YBR 125cc. La mujer fue trasladada al hospital para su evaluación médica y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.
Recupero del rodado
Alrededor de una hora más tarde, en el marco de recorridas preventivas, efectivos policiales lograron localizar la motocicleta denunciada como robada. El rodado fue hallado abandonado en inmediaciones de las calles Galarza y Reibel, sin la llave de encendido. La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
Hallazgo de marihuana
Horas después, los uniformados regresaron al domicilio de la denunciante y, con la autorización expresa de la propietaria, ingresaron a la vivienda para realizar una inspección preventiva del perímetro. Al acceder al patio trasero a través del garaje, los efectivos constataron la presencia de 14 plantas de cannabis sativa (marihuana), algunas de ellas de más de dos metros de altura.
Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y a la Policía Científica. Por disposición del fiscal auxiliar en turno, Dr. Gile, se procedió al secuestro formal de las plantas. Tras ser deshojadas, el pesaje total arrojó un resultado de 5,785 kilogramos de cannabis sativa (marihuana).
Mientras se instruye una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes por el hallazgo de la marihuana, la Justicia continúa con la búsqueda del agresor de 43 años, quien enfrenta cargos por lesiones, violación de domicilio, daños, amenazas y hurto en contexto de violencia de género.