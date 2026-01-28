Robaron la bicicleta a un canillita en barrio San Agustín

Un robo sacudió al barrio San Agustín de Paraná cuando Marcelo Sierra, un joven canillita, fue despojado de su bicicleta mientras ingresaba a un local comercial en la calle Selva de Montiel. El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas y dejó a Sierra afectado, ya que la bicicleta era su principal herramienta de trabajo. "Estoy medio bajoneado. Me llevaron la bicicleta con inflador. Ojalá Dios quiera la devuelvan", expresó el joven en diálogo con Elonce.

La bicicleta, adquirida en junio del año pasado, le permitía a Sierra realizar mandados para los vecinos y generar ingresos, con los que lograba comprar materiales y sustentar a su familia, compuesta por cuatro miembros. Tras el robo, Sierra radicó la denuncia en la Comisaría Décimo Sexta, donde le tomaron los datos personales y los detalles de la bicicleta. "Ya identificaron todas las cámaras y hay que esperar una solución", indicó el joven, quien confía en que las imágenes puedan ayudar a dar con el delincuente.

Marcelo Sierra busca recuperar su bicicleta. Foto: Elonce.

El medio de vida que perdió un joven trabajador

La bicicleta, que fue comprada el año pasado, representaba mucho más que un simple objeto para Sierra. "Con la bicicleta hago mandados a la gente que necesita. Es mi medio de vida", destacó. La pérdida del rodado no solo lo dejó sin transporte, sino que también afectó directamente su economía, ya que es la herramienta básica para ganarse el sustento diario.

Por ahora, la denuncia está en manos de la policía, que está trabajando en la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al ladrón. Sierra, por su parte, sigue esperando una solución mientras mantiene la esperanza de que su bicicleta sea devuelta. Los interesados en aportar cualquier dato sobre el robo pueden comunicarse con el teléfono 3436230913.