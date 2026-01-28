Robaron en un domicilio de calle Colón al 600 en Paraná: investigan el hecho

REDACCIÓN ELONCE
Ayer, en la ciudad de Paraná, se registró un robo en un domicilio de calle Colón al 600. La policía investiga el hecho con la colaboración de varias divisiones y cámaras de seguridad.
En horas del mediodía de ayer, un robo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Colón al 600, en la ciudad de Paraná, cerca de su intersección con la calle Santa Cruz. Según relató el jefe de la Comisaría Segunda, César Gutiérrez, el hecho fue reportado a través de una llamada al 911, lo que permitió que personal policial se dirigiera rápidamente al lugar. “Una persona ingresó al saltar el tapial de la vivienda. Primero ingresó a un quincho, que estaba sin medidas de seguridad, y sustrajo algunos elementos, tales como cuatro sillones, elementos de electrónica (una notebook)”, explicó Gutiérrez.
El hecho fue rápidamente atendido por las autoridades, quienes llegaron al domicilio y comenzaron con las investigaciones correspondientes. Gutiérrez indicó que, en principio, se sospecha que el robo fue cometido por una sola persona, aunque las pesquisas continúan. "Estamos tratando de establecer con la colaboración de la Departamental Paraná, como con personal de Policía Científica que se hizo presente en el lugar, haciendo el relevamiento de este domicilio", agregó el jefe policial. Además, mencionó que se dio intervención a la División Investigaciones y Robos y Hurtos para dar con el responsable del robo.
Investigación en curso con el apoyo de cámaras de seguridad y Policía Científica
Tras el robo, la policía continúa trabajando intensamente para esclarecer lo sucedido. Se ha solicitado la colaboración de diversas divisiones, como la Policía Científica, que realizó un relevamiento completo en el domicilio afectado. También se está analizando el material proporcionado por las cámaras de seguridad del sistema 911, que podrían arrojar pistas clave sobre el momento exacto del hecho y la identidad del delincuente.
“De igual manera, las cámaras del 911. Todos colaboramos para ver qué es lo que sucedió y quién o quiénes fueron”, explicó Gutiérrez. Aparentemente, las cámaras de seguridad podrían ser una herramienta crucial para avanzar en la investigación, ya que proporcionarán imágenes de la persona que ingresó al domicilio. Las autoridades esperan que este material ayude a identificar al responsable del robo y poder dar con su paradero.
Recomendaciones de seguridad para prevenir robos en viviendas
En su diálogo con Elonce, el jefe de la Comisaría Segunda también destacó algunas medidas de seguridad esenciales que los vecinos deben tener en cuenta para proteger sus viviendas. “Siempre es bueno asegurar las aberturas, tener todo cerrado. Hay diferentes medidas de seguridad”, indicó Gutiérrez. Estas recomendaciones son clave para prevenir hechos delictivos, especialmente en zonas residenciales, donde los robos a viviendas se han incrementado en algunas áreas.