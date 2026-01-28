Se incendió parte de un campo de golf de Concordia

Un incendio en el campo del Club Golf de Concordia, ubicado sobre avenida Monseñor Rösch al 3800. El fuego se propagó rápidamente este martes, alrededor de las 19:30. Las llamas comenzaron a propagarse con rapidez, lo que motivó la inmediata intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, junto a personal de Bomberos Zapadores.

Los equipos trabajaron intensamente para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a sectores sensibles del lugar, según informó 7páginas.

Hacia el interior del predio continúan trabajando al menos dos dotaciones de bomberos, quienes se encargan de monitorear y prevenir posibles rebrotes. El incendio fue controlado sin que se informaran personas heridas ni daños mayores en estructuras.

Factores y riesgos

De acuerdo con las primeras estimaciones, las altas temperaturas registradas durante la jornada y la presencia de abundante pasto seco habrían sido los factores determinantes en el inicio del incendio. No obstante, las autoridades no descartan otras hipótesis sobre el origen del fuego.

Un factor que generó preocupación durante el operativo fue la presencia de una antena de telefonía celular en el sector norte del predio, ubicada muy cerca de la zona hasta donde avanzaron las llamas. La cercanía de esta estructura sensible motivó la actuación rápida y coordinada de los bomberos para evitar mayores riesgos.

Situación actual

El trabajo de los bomberos permitió controlar el incendio antes de que se produjeran daños graves. Según el reporte de 7Paginas, la situación está estabilizada y las autoridades continúan evaluando las condiciones del terreno para prevenir cualquier reavivamiento del fuego.

El hecho pone de relieve la importancia de la prevención en zonas con pasto seco y altas temperaturas, especialmente en predios con infraestructura cercana.