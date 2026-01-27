 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Bomberos Voluntarios controlaron un incendio con llamas de gran altura que puso en riesgo viviendas en Paraná

Un incendio en un pastizal generó momentos de tensión este jueves en la zona de calles Darwin y Blas Parera, donde las llamas alcanzaron varios metros de altura y pusieron en riesgo viviendas linderas. Bomberos voluntarios lograron controlar la situación tras un intenso operativo.

27 de Enero de 2026
Lograron sofocar las llamas.
Lograron sofocar las llamas. Foto: Elonce

En la intersección de calles Darwin y Blas Parera se desplegó este martes un importante operativo de Bomberos Voluntarios luego de que se desatara un incendio en un pastizal con riesgo para viviendas cercanas. El foco, alimentado por pasto seco y las condiciones climáticas adversas, generó alarma entre los vecinos del sector.

En el lugar estuvo Miguel Albarello, bombero, quien explicó la magnitud del siniestro y el trabajo realizado por el personal. Según detalló, el aviso fue recibido minutos antes y la respuesta debió ser inmediata para evitar consecuencias mayores.

“Hace instantes fuimos avisados de un incendio en un pastizal, el cual presentaba riesgo para algunas viviendas del lugar. Cuando llegamos, nos encontramos con un incendio de pasto seco y alto, todo amontonado, con llamas de entre 6 y 7 metros aproximadamente. Gracias a Dios no alcanzó a las viviendas, pero se estuvo trabajando con muchos materiales para resguardar el lugar”, relató.

El viento y la vegetación, factores clave

El viento fue uno de los principales obstáculos durante el operativo, ya que favoreció la rápida propagación del fuego a lo largo de la cuadra. Así lo explicó Albarello al referirse a las condiciones del día y al entorno natural del lugar.

“El fuego se propagó con mucha rapidez debido al viento. Eso no nos favorece, porque el fuego avanza, sumado a la vegetación seca, que tampoco ayuda”, señaló.

Incendio en pastizales puso en riesgo viviendas

Además, remarcó que las altas temperaturas propias de la temporada agravan este tipo de situaciones: “La vegetación se está secando mucho”.

 

Fuego controlado y llamado a la prevención

Consultado sobre el estado actual del incendio, el referente confirmó que el foco ya fue extinguido, aunque continúan las tareas de control. “Vamos a recorrer la zona para verificar que no haya quedado ningún foco, ninguna brasa prendida y poder ya resguardar todo el lugar”.

La zona afectada corresponde mayormente a terrenos baldíos, aunque con viviendas en los bordes.

 

Finalmente, Albarello hizo hincapié en la prevención y en evitar quemas, especialmente en verano: “Hay que tratar de evitar las quemas.” Mientras tanto, el equipo de bomberos continúa trabajando, ya que “nos reportaron dos incendios más en distintos sitios”, indicó.

