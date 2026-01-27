Incendio en La Picada arrasó con 12 hectáreas: salvaron los durmientes del ferrocarril

Desde las primeras horas de la tarde de este martes, bomberos zapadores y voluntarios trabajaron intensamente para controlar un incendio de gran magnitud en pastizales en inmediaciones de La Picada, sobre la Ruta Nacional 12, cerca del ferrocarril que continuó en funcionamiento.

Maximiliano Morales, presidente provisorio de la comuna, señaló: “Estamos trabajando desde temprano. Enseguida llamaron a los bomberos que llegaron rápido. Nosotros pusimos el tanque. Fue muy grande el incendio. No sabemos por qué pasó, pero nuestra hipótesis es que se inició porque un árbol tocó un cable de alta tensión”.

El operativo contó con cinco dotaciones de bomberos de Paraná, patrullas cortando el tránsito y el uso de un dron para monitorear focos activos. Morales agregó: “Afortunadamente pudimos salvar los durmientes de la vías, porque sería muy costoso recuperarlos. A muy pocos centímetros estuvo el fuego”.

Daños y control del fuego

El incendio afectó aproximadamente 12 hectáreas de la estación del ferrocarril, sobre un total de 18 hectáreas, y alcanzó parte de un predio de la chanchería de la Escuela Almafuerte. Según Morales, “se logró controlar el fuego” y, por el momento, descartan que haya sido intencional.

Oscar Diaz Bertossi, director de Defensa Civil de la provincia, informó: “Estamos acompañando desde temprano. El fuego está controlado, pero va a quedar una guardia. Fue muy complicada la situación. Enseguida se activó el dispositivo y bomberos concurrieron de forma inmediata”.

Incendio de pastizales en La Picada sobre Ruta Nacional 12

Por su parte, Lucas García, coordinador de Defensa Civil, agregó: “Bomberos, la policía, gente de la comuna estuvo trabajando y colaborando. Fue una jornada muy seca, un espacio muy amplio quemado. Se están haciendo las últimas disposiciones. Se sigue monitoreando”.

Monitoreo y medidas preventivas

El despliegue incluyó recorridas permanentes de las dotaciones de bomberos y patrullajes de la comuna para garantizar la seguridad de vecinos y la infraestructura ferroviaria.

La hipótesis principal indica que el incendio se originó por el contacto de un árbol con un cable de alta tensión, lo que provocó chispas y la propagación del fuego en un terreno altamente seco.

Las autoridades continúan con la vigilancia, asegurando que no queden focos activos y protegiendo los sectores cercanos al Parque San Martín y la vía del tren, mientras evalúan daños y posibles medidas preventivas para futuras contingencias.