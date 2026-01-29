Revelaron la identidad de la víctima fatal del accidente en la Ruta 18

Identidad de la víctima fatal. Un trágico accidente vial ocurrido este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 18 dejó una persona fallecida y varios heridos leves. En las últimas horas se confirmó la identidad de la víctima fatal.

El siniestro se produjo a las 7:55 en el kilómetro 216,5, a unos 12 kilómetros de la ciudad de San Salvador, en jurisdicción de General Campos. El choque fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Fiat Uno.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del automóvil perdió la vida en el lugar, mientras que los restantes ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de carácter leve. El tránsito en la zona se vio afectado durante varias horas debido al trabajo de los equipos de emergencia y de investigación.

La víctima fatal era un reconocido abogado de Concordia

La persona fallecida fue identificada como Carlos Albino Medina, de 70 años, un reconocido abogado de la ciudad de Concordia. Según se informó, el hombre conducía el Fiat Uno al momento del choque frontal.

En el vehículo también viajaban su esposa y su hija, quienes fueron trasladadas al Hospital San Miguel de la ciudad de San Salvador. Allí se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve y se encontraban fuera de peligro.

Por su parte, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, oriundo de la ciudad de San Salvador, también profesional del derecho y pareja de una defensora oficial de esa ciudad, sufrió lesiones leves.

La palabra del fiscal y las primeras pericias

En relación al hecho, el fiscal de San Salvador, Fernando Méndez, quien explicó a Concordia Policiales que “la intervención de la Policía y la Fiscalía se produjo alrededor las 8 de la mañana y que al llegar al lugar nos encontramos con dos vehículos siniestrados”.

En ese sentido, el funcionario judicial indicó que “a partir de la ubicación final de los rodados y los daños que presentaban, se pudo establecer que se trató de una colisión frontal entre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios”.

Asimismo, Méndez detalló que en el lugar trabajó personal de Policía Científica, que “realizó el relevamiento correspondiente, incluyendo rastros de frenada, documentación fotográfica y análisis de los daños”.

Investigación en curso y posibles hipótesis

El fiscal agregó que “se ordenó la autopsia de la persona fallecida como parte del protocolo habitual.

Además, precisó que “se dispusieron las extracciones de sangre y orina necesarias para los informes toxicológicos”, aclarando que “por el momento no se puede determinar con precisión la mecánica del accidente, ya que eso será materia de la pericia accidentológica”.

Finalmente, Méndez sostuvo que “una de las hipótesis preliminares indica que el vehículo que circulaba en dirección a San Salvador (en el que viajaba Medina) podría haber invadido el carril contrario”, aunque remarcó que “se trata únicamente de una posibilidad que deberá ser confirmada o descartada por las pericias correspondientes”.

El mensaje del Colegio de la Abogacía

Uno de los primeros mensajes institucionales tras conocerse su deceso fue emitido por el Colegio de la Abogacía – Sección Concordia, que expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Carlos Albino Medina, distinguido colega y amigo de esta casa”, publicó Diario Río Uruguay.

En el comunicado, la entidad que nuclea a los profesionales del derecho señaló que acompañan “a su familia y allegados en este difícil momento, haciendo llegar nuestro más sentido pésame y elevando una oración por su eterno descanso”.