Entrerriana recaudó fondos para combatir incendios en la Patagonia con la ayuda de Cazzu y otros artistas

Marianela Saavedra, una poeta de Gualeguay que hace años vive en Paraje Entre Ríos, Chubut, comenzó una colecta para recaudar fondos para colaborar en el combate contra los incendios en la Patagonia y rápidamente logró reunir más de 10 millones de pesos. La joven compartió un alias en sus redes sociales para recibir donaciones y pronto su iniciativa comenzó a viralizarse, movilizando no solo vecinos sino también artistas reconocidos.

El objetivo de Marianela era claro: conseguir 10 motobombas y 30 mochilas de agua para asistir a brigadistas que arriesgan su vida en los incendios. La joven estuvo en la zona afectada, frente al fuego, y describió la experiencia con emoción. “Es muy duro para las personas que estamos acá”, confesó en un video que compartió en redes sociales, mostrando desesperación e impotencia ante la magnitud del desastre.

Los incendios que afectan a la comarca andina y, en especial, al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, destruyeron más de 45 mil hectáreas, incluyendo zonas protegidas, viviendas e infraestructura. Más de 500 brigadistas trabajan para contener el fuego, mientras las condiciones climáticas dificultan la tarea de extinción y convierten el incendio en un enemigo difícil de controlar.

El apoyo de Cazzu y artistas nacionales

La colecta de Marianela tomó mayor impulso nacional cuando Cazzu, la reconocida cantante de música urbana, se contactó con ella y decidió colaborar personalmente. “Esto se desmadró para bien”, dijo Marianela tras recibir los mensajes de la artista. “Las mujeres del arte llegaron”, agregó, celebrando la unión de artistas detrás de una causa solidaria.

Gracias a la intervención de Cazzu, otras figuras como LuckRa, La Joaqui, María Becerra, Emilia Mernes y Khea también se sumaron, donando millones de pesos para adquirir el equipamiento solicitado y facilitar el trabajo de los brigadistas. La acción demuestra cómo la iniciativa de una persona puede movilizar recursos y atención nacional.

Solidaridad que trasciende fronteras

Marianela destacó que la colecta busca no solo reunir fondos, sino también visibilizar la labor de los brigadistas y la magnitud de los incendios: “Es desesperante ver el fuego y no poder hacer nada, pero cada aporte cuenta”, afirmó.

La joven poetisa hizo un llamado a la comunidad: quienes puedan colaborar, háganlo. Cada contribución suma y demuestra que, incluso frente a desastres enormes, la solidaridad y el compromiso de una persona pueden generar un impacto tangible. La colecta para recaudar fondos para colaborar en el combate contra los incendios en la Patagonia sigue abierta y recibe donaciones de vecinos y seguidores de todo el país a través del multiples alias de diferentes organizaciones.