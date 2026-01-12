Una paranaense relató el impacto de los incendios en la Patagonia: “Son momentos de mucha tristeza”

Los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la Patagonia generaron evacuaciones, pérdidas materiales y daños ambientales de gran magnitud. En diálogo con Elonce, Norma Lencina, vecina de Paraná que se encontraba de vacaciones en la región, brindó un testimonio directo sobre la situación vivida durante los días más críticos del avance del fuego.

“Se habla de la mayor catástrofe forestal en 20 años y son momentos de mucha tristeza por las pérdidas", lamentó al rememorar cómo fue evacuada cuando acampaba en Puerto Patriada. Según explicó, al retirarse de la zona afectada, el escenario era alarmante. “Cuando salimos en el auto, a los dos lados estaban todos los pinos incendiados y dio bastante miedo”, afirmó al explicar que "la parte más seca del pino explota por la acción del fuego".

Una paranaense relató el impacto de los incendios en la Patagonia

En la oportunidad, la mujer destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de emergencia, bomberos, brigadistas y policías. También indicó que un tramo de la Ruta 40 permaneció cortado durante dos días, lo que complicó la circulación en la región.

Evacuaciones y pérdidas

Lencina señaló que las pérdidas son significativas tanto para residentes como para turistas. “Se quemaron entre 10 y 15 cabañas alrededor de la zona de Patriada y en el camping donde estábamos se perdió todo”, aseguró. Además, indicó que hubo personas que perdieron sus viviendas y que incluso se registró el fallecimiento de un bombero en el contexto de los incendios.

Respecto al origen del fuego, sostuvo que, según los comentarios de los lugareños, el incendio habría sido intencional. “Dicen que fue totalmente intencional, que encontraron gasolina esparcida donde se prendió el fuego”, manifestó. “Las pérdidas son irreparables, tanto para los animales como para la vegetación. Es algo que va a demorar muchos años en recomponerse”, agregó.

Fuego sobre ruta 40, entre Epuyén y El Hoyo (foto archivo)

Tras varios días de fuego activo, la llegada de la lluvia de ayer trajo un alivio parcial a la región. Sin embargo, advirtió que las altas temperaturas y el viento continuaban siendo un problema. “Hoy en Rawson se registran 35ºC y el viento no ayuda. Hay muchas bocas de fuego todavía”, explicó.

Estado de ánimo y pedido de justicia

Sobre el ánimo de los habitantes de la zona, Lencina indicó que la situación era de profunda tristeza. “La gente llora mucho. Están muy mal, más allá de quienes perdieron todo”, dijo. También mencionó que el año anterior se habían registrado incendios, aunque no de esta magnitud. "Es tristísimo", insistió.

Finalmente, señaló que las autoridades provinciales ofrecieron una recompensa para quienes aporten datos sobre los responsables. “El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló de una compensación de 50 millones de pesos para quien brinde información precisa”, comentó.

Mientras continúan las tareas de control y asistencia, la situación en la Patagonia sigue siendo crítica, con miles de hectáreas afectadas y comunidades que intentan recuperarse de los daños provocados por el fuego.