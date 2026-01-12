Un informe del INTA advirtió que la Patagonia Norte atraviesa una grave sequía

Un estudio del INTA reveló una caída de hasta el 40% en las precipitaciones en altas cumbres. Especialistas alertaron por un déficit hídrico histórico y señalaron al cambio climático como principal causa.
Sequía. La Patagonia Norte atravesó uno de los escenarios hídricos más críticos de su historia reciente, de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El estudio advirtió que las precipitaciones en las altas cumbres disminuyeron entre un 30% y un 40% en los últimos años, lo que generó un fuerte déficit de agua en las principales cuencas de la región.
El informe, titulado *“El recurso hídrico para el próximo verano y otoño: cambio en las precipitaciones y temperaturas en las provincias de Río Negro y Neuquén”*, fue elaborado por técnicos del INTA y analizó el impacto de la falta de lluvias y nieve en un contexto de cambio climático sostenido.
El técnico del INTA Bariloche y uno de los autores del trabajo, Leonardo Claps, explicó que la situación actual resultó especialmente crítica debido a las escasas precipitaciones registradas durante el último invierno. “No hubo acumulación de nieve en las altas cumbres y ya llevamos alrededor de 15 años con un régimen de lluvias por debajo de la media histórica de la cuenca”, señaló en declaraciones radiales.
Según detalló, esta combinación de factores provocó que las cuencas de la región arrastren un déficit hídrico persistente. “Esto hace que todas las cuencas vengan con problemas desde hace muchos años. Sumado a la sequía extraordinaria de este invierno, la situación se volvió muy crítica”, afirmó.
Claps sostuvo que el fenómeno está directamente vinculado al cambio climático. “Este cambio climático hizo que la normalidad deje de ser normal. Estamos analizando si lo que era el régimen habitual de lluvias y nieve en la región se transformó definitivamente”, explicó. En ese sentido, indicó que los registros de los últimos 14 o 15 años muestran una disminución sostenida de las precipitaciones, comprobada a partir del análisis de las cuencas.
El especialista precisó que los datos utilizados en el informe provienen de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que monitorea los ríos Limay y Neuquén, fundamentales para el sistema energético del país, además de mediciones realizadas en campo por el propio INTA. “Todo demuestra que tenemos no menos de un 30% o 40% menos de agua de lo considerado normal en la cuenca. Nevó menos y llovió hasta un 30% menos de lo esperado en un año normal”, sostuvo.
Cambio climático y nuevo patrón de lluvias
Al referirse al origen de la sequía, Claps explicó que el cambio climático es un fenómeno global asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. “Está ligado a la contaminación y a distintas actividades económicas, productivas y de consumo. Desde encender una hornalla hasta el transporte generan gases que impactan en el clima”, indicó.
En ese marco, advirtió que, pese a las advertencias científicas y a los acuerdos internacionales, muchos protocolos no se cumplen. “Eso genera que el clima vaya cambiando a nivel global. Las zonas húmedas tienden a volverse más secas y aparecen precipitaciones intensas en lugares donde antes no eran habituales”, señaló.
El técnico del INTA también alertó sobre un nuevo patrón de lluvias, caracterizado por eventos torrenciales de corta duración. “Cuando cae tanta agua en tan poco tiempo, se evapora, escurre o provoca inundaciones rápidas, pero no logra infiltrarse en el suelo. Así no se recargan las napas, que son clave para la acumulación de agua”, explicó.
Finalmente, remarcó que la falta de nieve y lluvias en las altas cumbres tiene un impacto directo aguas abajo. “La naturaleza no nos está dando el agua que necesitamos. Si en las altas cumbres no cae nieve ni lluvia, obviamente no va a haber agua en las cuencas”, concluyó.