Desde el Registro Civil explicaron cómo se aplicarán los nuevos aumentos del RENAPER

Las oficinas del Registro Civil de Entre Ríos comenzaron a informar a la ciudadanía sobre los nuevos valores que tendrán los trámites del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte. La actualización fue definida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y entrará en vigencia el próximo 6 de marzo en todo el país.

Tras la publicación del nuevo cuadro tarifario en el Boletín Oficial, este medio se acercó al Registro Civil para conocer cómo impactará la medida en la provincia y cuáles serán los costos que deberán afrontar quienes necesiten realizar gestiones vinculadas con la documentación personal.

Los nuevos valores del DNI

El director del organismo en Entre Ríos, José Luciano Fettolini, confirmó a Elonce que el principal cambio se verá en el costo del DNI para los trámites más habituales. Entre ellos se encuentran las actualizaciones obligatorias, los cambios de domicilio y la solicitud de nuevos ejemplares.

“Efectivamente, a partir del 6 de marzo comienza una nueva tarifa en el trámite de DNI. Generalmente todos los trámites, actualizaciones de menores, actualizaciones de 14 años, cambios de domicilio o nuevo ejemplar, pasan a tener un costo de 10 mil pesos”, explicó el funcionario.

De acuerdo con lo señalado, el valor será el mismo para la mayoría de los trámites comunes que se realizan en las oficinas del Registro Civil, que suelen ser solicitados por ciudadanos que necesitan renovar o actualizar su documento.

El costo del pasaporte

En cuanto al pasaporte, el titular del organismo indicó que el valor del trámite ordinario también tendrá una actualización importante. Según detalló Fettolini, el nuevo cuadro tarifario establece un costo base de $100.000.

Registro Civil en Paraná. Foto: Elonce.

“Los pasaportes pasan a tener un costo de 100 mil pesos el trámite ordinario y el trámite exprés de 200 mil pesos”, explicó el director del Registro Civil durante la entrevista realizada en las oficinas donde se realizan los trámites.

Además, señaló que los ciudadanos seguirán teniendo la posibilidad de acceder a modalidades más rápidas de tramitación, aunque deberán abonar un importe adicional por ese servicio.

Cómo se realizan los trámites

Fettolini también recordó que los documentos pueden gestionarse en cualquier delegación del Registro Civil de la provincia y que el procedimiento continúa realizándose con normalidad en todas las oficinas habilitadas.

“Lo puede hacer en cualquier oficina del registro civil, la más próxima a su domicilio. Si el correo pasa y no encuentra a nadie, el documento queda disponible en la oficina para retirarlo con la constancia del trámite”, explicó el funcionario.

José Luciano Fettolini director del Registro Civil. Foto: Elonce.

En ese sentido, recomendó que quienes necesiten realizar gestiones soliciten previamente un turno a través de los canales oficiales, lo que permite ordenar la atención y evitar demoras en las dependencias.

Más movimiento por el inicio de clases

El director del Registro Civil señaló además que durante esta época del año suele incrementarse la cantidad de trámites vinculados al DNI. Esto ocurre principalmente por el inicio del ciclo lectivo, cuando muchas familias deben actualizar la documentación de los menores.

“Hay mucho movimiento por dos motivos: la iniciación de las clases y también porque muchas familias aprovechan esta época para hacer las actualizaciones del DNI de sus hijos”, comentó Fettolini.

Según explicó, aunque el organismo mantiene actividad durante todo el año, el movimiento de personas suele aumentar durante las semanas previas y posteriores al inicio de clases.