Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en febrero de 2026 y quiénes acceden al beneficio de ANSES

La Tarjeta Alimentar continuará pagándose en febrero de 2026 con los mismos valores que rigen desde mayo de 2024. Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano, que ratificó que este beneficio no tendrá actualizaciones durante el segundo mes del año, a diferencia de otras prestaciones sociales administradas por ANSES. De este modo, el programa seguirá sin ajustes por inflación, en un contexto de subas generalizadas en asignaciones y jubilaciones.

Desde el organismo nacional recordaron que la Tarjeta Alimentar no está alcanzada por la fórmula de movilidad de ANSES. Esta situación se mantiene vigente tras la implementación de la Resolución 111/2024, que dejó fuera de los aumentos automáticos a este complemento destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores más vulnerables.

El beneficio se deposita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites previos, a partir del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. El dinero se acredita junto con la prestación principal que cobra cada titular, respetando el calendario de pagos habitual.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026

La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. En febrero de 2026, recibirán este beneficio quienes perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, siempre que tengan menores de edad o hijos con Certificado Único de Discapacidad vigente.

Foto: Archivo Elonce.

El acceso es automático y no requiere inscripción. ANSES evalúa mensualmente la situación de cada beneficiario para determinar si corresponde el pago, por lo que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

En febrero, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantendrán sin cambios. Las familias con un hijo cobrarán $52.250, aquellas con dos hijos recibirán $81.936 y los hogares con tres o más hijos accederán a $108.062. Estos montos se mantienen congelados pese al aumento del costo de vida.

Foto: Archivo Elonce.

Mientras tanto, las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones sí tendrán un incremento del 2,85%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre de 2025.

Cuánto se cobra por AUH más Tarjeta Alimentar

Al combinar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos totales que abonará ANSES en febrero serán de $155.526,80 para familias con un hijo, $288.489,60 para dos hijos y $417.892,40 para tres hijos. En el caso de familias más numerosas, el total puede superar los $700.000 mensuales.

Además, quienes hayan presentado la Libreta AUH en diciembre de 2025 cobrarán en febrero el 20% retenido durante 2024. Esto permite que una familia con un hijo eleve de manera significativa el ingreso total del mes.

Foto: Archivo Elonce.

AUE y pensiones: cómo impacta la Tarjeta Alimentar

Las titulares de la Asignación por Embarazo también reciben automáticamente la Tarjeta Alimentar, junto con el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En febrero, el monto total a cobrar alcanzará los $204.217,80, indicó el organismo.

Por su parte, las madres que perciben una Pensión No Contributiva para siete hijos recibirán la Tarjeta Alimentar según la cantidad de menores a cargo, sumándose al haber mensual y al bono extraordinario de ANSES. En estos casos, el ingreso total puede superar los $530.000.