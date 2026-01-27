Paraná se prepara para una Fiesta Nacional del Mate masiva: refuerzan logística, accesos y servicios

A poco más de una semana para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, la Municipalidad de Paraná intensifica la organización de uno de los eventos más convocantes del calendario local. Con fechas confirmadas para el 6 y 7 de febrero y una grilla artística encabezada por figuras nacionales, el Municipio trabaja en los últimos ajustes operativos para recibir a miles de personas.

El viceintendente David Cáceres señaló, en diálogo con Elonce, que el equipo atraviesa los días decisivos previos al encuentro popular y reconoció que el clima ya se vive con entusiasmo. “Estamos en la recta final, donde la expectativa se empieza a transformar en ansiedad”, expresó.

El funcionario recordó que la celebración comenzó a tomar forma desde fines del año pasado con la presentación oficial y que durante enero se desarrollaron actividades previas en distintos puntos de la provincia. “Hemos vivido el Premate en Paraná, Villaguay y Maciá, fueron eventos multitudinarios, y eso nos marca lo que puede pasar en febrero”, indicó.

Organización y logística

Ante la afluencia estimada, el Ejecutivo local dispuso un esquema integral que involucra áreas de seguridad, salud, tránsito, limpieza y ordenamiento del espacio público. Según explicó Cáceres, ya se coordinan accesos, zonas de descarga y estacionamiento para contingentes que llegarán desde otras ciudades.

“Sabemos que hay tours que se están preparando desde Santa Fe, Buenos Aires y distintos puntos de Entre Ríos. Eso nos obliga a redoblar esfuerzos y coordinar cada detalle”, sostuvo.

El año pasado el festival superó las 150.000 personas, cifra que funciona como referencia para esta edición. “Preparándonos para lo que va a ser un evento multitudinario”, remarcó.

David Cáceres, viceintendente de Paraná. Foto: Elonce.

Artistas locales y nacionales

Además de los números centrales, la programación mantendrá espacios destinados a talentos regionales. Más de 150 músicos, bailarines y cantantes participarán a través del Premate y del ensamble artístico local.

“Nuestros artistas comparten escenario con figuras nacionales e internacionales, eso genera una oportunidad enorme para la cultura de la ciudad”, destacó el viceintendente.

En cuanto a las entradas preferenciales, explicó que se habilitaron facilidades de pago. “Acordamos con el Banco de Entre Ríos para que las familias puedan pagar en tres cuotas sin interés y la venta viene muy bien”, señaló.

Un verano con alta actividad

Cáceres también vinculó la celebración con el movimiento turístico que atraviesa la capital entrerriana durante la temporada estival. “Nunca hemos vivido un verano con tantas actividades y con tanta gente disfrutando de los espacios públicos”, afirmó.

Mientras avanzan los trabajos finales, desde el Municipio confían en que el clima acompañe para repetir la postal de años anteriores: miles de vecinos y visitantes reunidos a orillas del río para compartir música, gastronomía y tradición matera.