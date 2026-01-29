AUH: ANSES confirmó el aumento y fijó el nuevo monto para febrero de 2026

La AUH tendrá un nuevo incremento en febrero de 2026 luego de que ANSES confirmara el porcentaje de actualización mensual correspondiente a la inflación de diciembre de 2025. El ajuste se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos automáticos para asignaciones, jubilaciones y pensiones según la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec.

Desde el organismo previsional informaron que la actualización alcanza a todas las asignaciones administradas por el sistema nacional, incluyendo la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. El régimen es de carácter obligatorio y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Con este incremento, ANSES busca sostener el poder adquisitivo de los hogares que dependen de la AUH, en un contexto en el que los ajustes mensuales se convirtieron en el principal mecanismo de actualización de los ingresos sociales.

Quiénes acceden al aumento de la AUH en febrero

El aumento confirmado para febrero alcanza a los titulares de la AUH y a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo. También incluye a los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el régimen de asignaciones familiares, así como a jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la PUAM y titulares de pensiones no contributivas.

ANSES confirmó las fechas del cobro de la AUH. Foto: BAE Negocios.

Según lo establecido en la Resolución 23/2026, el ajuste se liquida de forma automática y simultánea con el calendario habitual de pagos. Esto implica que los beneficiarios cobrarán el nuevo monto sin necesidad de realizar gestiones ante ANSES.

El sistema cruza la información de cada titular de manera mensual, por lo que es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados para evitar demoras o inconsistencias en el cobro.

Cuál es el nuevo monto de la AUH para febrero de 2026

Con el aumento aplicado, la AUH ascenderá en febrero a $129.096 por cada hijo menor de edad. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación.

De esta manera, el monto que se paga de forma directa será de $103.276,80 por hijo, mientras que $25.819,20 quedarán retenidos y se abonarán una vez cumplido el requisito anual. Este esquema busca garantizar el cumplimiento de los derechos básicos de niños y adolescentes.

La retención no implica la pérdida del dinero, pero sí requiere que las familias presenten la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos por el organismo previsional.

Calendario de pagos de la AUH en febrero

ANSES confirmó que el cronograma de pagos de la AUH se organizará según la terminación del DNI del titular. Los cobros comenzarán el lunes 9 de febrero para los documentos finalizados en 0 y se extenderán hasta el martes 24 para los DNI terminados en 9, publicó BAE Negocios.

El calendario se desarrollará sin modificaciones y respetará el esquema habitual, con una pausa durante el fin de semana largo de mediados de mes. Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de la web oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.