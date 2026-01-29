El dólar se mantuvo estable y cerró el jueves en $1465

El dólar oficial finalizó estable: en el segmento minorista, a cotización se mantuvo en torno a los $1.465 en el Banco Nación. El MEP, por su parte, bajó y la brecha cambiaria se dirige a finalizar en torno al 1%, su menor nivel en tres meses.
En la plaza mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.444,50 para la venta, tras tocar su nivel más alto desde el 14 de enero. Aún así, se ubica a 8,1% del techo de la banda, en $1.561,80. En enero, acumula una baja de $10,50, equivalente al 0,7%.
El dólar MEP cede 0,1% a $1.460,36, y el dólar CCL sube 0,7% a $1.507,18. En tanto que el blue cayó $5 a $1.475. Desde el mercado remarcan que el ajuste sigue siendo moderado.
El dólar se mueve dentro de un proceso de reacomodamiento suave, con el Banco Central comprando divisas sin alterar la dinámica cambiaria. Según analistas, el contexto actual muestra un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda por títulos en pesos, impulsada por la normalización de la liquidez y tasas que siguen resultando atractivas para los inversores.
El tipo de cambio oficial continúa además con amplio margen dentro del esquema de bandas: la banda superior fijada por el BCRA para la jornada fue de $1.561,03, lo que deja al dólar mayorista un 8,1% por debajo de ese límite.
En paralelo, operadores advierten un mayor volumen en el mercado de futuros y en el interés abierto, lo que podría reflejar una participación más activa del Banco Central para contener la volatilidad típica de los cierres de mes. También se observa una mayor oferta de bonos dollar linked en el mercado secundario, una herramienta utilizada para poner un techo al precio implícito del dólar.
En el mercado informal, el dólar blue registró un leve ajuste a la baja: cayó cinco pesos, un 0,3%, y cerró a $1.485 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $45, equivalente al 2,9%.