Empleados de comercio: así quedan los sueldos de febrero con el bono

Los empleados de comercio de todo el país cobrarán en febrero sus salarios con el bono acordado en paritarias, que se suma de manera transitoria al haber mensual. La medida alcanza tanto a quienes cumplen jornada completa como a quienes trabajan con horarios reducidos, y los montos varían de acuerdo con la categoría.

El acuerdo, publicado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), establece el pago de dos sumas fijas que en conjunto alcanzan los $100.000. Según el texto oficial, el incremento incluye una suma no remunerativa de $60.000, a abonarse durante enero, febrero y marzo de 2026.

A ese monto se suma otra suma fija de $40.000, que también se paga durante los meses de enero, febrero y marzo, y que recién se incorporará a las escalas salariales básicas en abril. Ambos importes impactan de forma directa en el salario mensual de febrero.

Sueldos de vendedores con bono

Con este esquema, los salarios de febrero para el sector de vendedores quedan conformados de la siguiente manera:

* Vendedor A: $1.171.091

* Vendedor B: $1.194.044

* Vendedor C: $1.201.690

* Vendedor D: $1.218.519

A estos valores se les adiciona el 1% por año de antigüedad, que se calcula tanto sobre el salario remunerativo como sobre las sumas no remunerativas incluidas en el bono.

Jornada reducida: cómo se paga el refuerzo

En el caso de quienes trabajan 4 horas diarias, cinco días a la semana, la jornada es considerada reducida, con 20 horas semanales. En estas situaciones, tanto el sueldo como el bono se abona de forma proporcional.

Tomando como ejemplo a un Vendedor A, cuyo salario de febrero en jornada completa fue de $1.171.091, el ingreso mensual en media jornada ronda los $488.000.

En cuanto al bono, no se percibieron los $100.000 completos. El cálculo se realiza en función de las horas trabajadas:

* Bono de $60.000: alrededor de $25.000

* Bono de $40.000: alrededor de $16.600

De esta manera, el refuerzo total para febrero es de aproximadamente $41.600, sobre el cual luego se aplican los adicionales por antigüedad y presentismo, si corresponde.

Escala salarial completa de febrero 2026

Maestranza

* Maestranza A: $1.155.795

* Maestranza B: $1.158.852

* Maestranza C: $1.169.560

Administrativo

* Administrativo A: $1.167.268

* Administrativo B: $1.171.860

* Administrativo C: $1.176.448

* Administrativo D: $1.190.218

* Administrativo E: $1.201.690

* Administrativo F: $1.218.519

Cajeros

* Cajeros A: $1.171.091

* Cajeros B: $1.176.448

* Cajeros C: $1.183.333

Auxiliar

* Auxiliar A: $1.171.091

* Auxiliar B: $1.178.740

* Auxiliar C: $1.203.985

* Auxiliar Especializado A: $1.180.274

* Auxiliar Especializado B: $1.194.041

El esquema salarial con bono se mantendrá vigente hasta marzo. Luego, las sumas fijas comenzarán a incorporarse a las escalas básicas, modificando la estructura de los haberes mensuales del sector.