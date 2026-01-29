Seis niños y su madre internados en Balcarce tras dar positivo en cocaína: investigan las causas

Seis niños —dos de ellos bebés— y su madre permanecen internados tras dar positivo en cocaína, mientras avanza una investigación judicial por violencia de género que se tramita en el partido bonaerense de Balcarce. En tanto, el padre de los menores se encuentra detenido por orden judicial.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la mujer en la Comisaría de la Mujer. Según informó el periodista local Agustín Gigena a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima relató que su ex pareja la drogaba hasta que se descompensó.

A raíz de esa denuncia, la mujer fue derivada al hospital local, donde se le practicaron estudios clínicos que marcaron un punto de inflexión en la causa.

Estudios médicos y una situación alarmante

En el centro de salud, los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de cocaína en sangre. Frente a ese resultado, la damnificada alertó al personal médico que sus hijos “podrían encontrarse en la misma situación”, lo que activó un protocolo de intervención.

Los estudios posteriores confirmaron la gravedad del cuadro: el personal de salud detectó la misma sustancia en todos los menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 13 años, y marihuana en uno de ellos. La situación encendió las alarmas sanitarias y judiciales por la magnitud del daño causado.

“Los seis menores y la madre están internados, mientras que uno de los bebés mellizos está grave. Todos los chicos tienen síndrome de abstinencia”, indicó Gigena, al dar detalles sobre el delicado estado de salud de las víctimas.

Avance judicial y resguardo de los menores

Ante la contundencia de las pruebas médicas, el fiscal de la causa, Rodolfo Moure, solicitó el arresto del padre de los niños, quien actualmente se encuentra alojado en la Unidad N°15 del penal de Batán. Según explicó el periodista, la decisión se tomó debido a que en Balcarce “no hay cárceles”.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, una figura penal que prevé severas sanciones. En paralelo, la Justicia busca determinar cómo se produjeron las intoxicaciones y durante cuánto tiempo se extendió la exposición a la cocaína.

Mientras tanto, los niños permanecen bajo el cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño, que interviene para garantizar su protección integral, al tiempo que los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.