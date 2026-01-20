Alcoholizado se arrojó sobre el auto de su ex pareja, le rompió el parabrisas y terminó detenido

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Un hombre de 46 años fue aprehendido luego de protagonizar un hecho de violencia de género en la vía pública, donde dañó el auto de su ex pareja. Dio positivo el test de alcoholemia.

20 de Enero de 2026
Detenido en La Histórica por violencia de género

Un hombre de 46 años fue detenido en la noche del lunes tras protagonizar un episodio de violencia de género contra su ex pareja en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió alrededor de las 20:40, luego de varios llamados que alertaron al Comando Radioeléctrico sobre una situación conflictiva en la vía pública.

 

Personal policial de la Comisaría Tercera acudió a la intersección de calles 17 de Octubre y Rodríguez Artusi, donde se entrevistó con la damnificada, una mujer de 31 años, quien relató haber atravesado momentos de extrema tensión.

 

Según su testimonio, mientras circulaba a bordo de su vehículo fue interceptada por su ex pareja. En un acto de violencia, el hombre se arrojó sobre el capot del automóvil, provocando la rotura del parabrisas.

Tras el ataque, el agresor intentó darse a la fuga a bordo de un automóvil Citroën C4, pero fue localizado e interceptado a pocas cuadras del lugar.

 

Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el hombre presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica. Por tal motivo, se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo. En consecuencia, se dispuso la retención preventiva del vehículo.

 

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para constatar los daños ocasionados en el automóvil de la víctima.

 

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado y supeditado a una causa por daños en contexto de violencia de género.

Detenido Concepción del Uruguay policiales Violencia de género
