Detuvieron a un hombre cuando robaba en un comercio de Paraná

Un hombre fue detenido en horas de la madrugada de este martes tras ser sorprendido mientras intentaba cometer un robo en un local comercial de Paraná.

Según se informó, efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en un comercio ubicado en la zona de calle Alsina, donde observaron en el interior a un sujeto, conocido en el ámbito delictivo, que había forzado la puerta de acceso e intentaba sustraer distintos elementos.

Ante esa situación, los policías ingresaron al local y procedieron a la aprehensión del sospechoso, evitando que concretara el ilícito. En el lugar se constató el daño en la puerta de ingreso y la disposición de objetos que estaban siendo preparados para su sustracción.

Intervino en el hecho la fiscalía en turno, que dispuso que el hombre quedara detenido. Posteriormente, fue trasladado y alojado en la Alcaldía de Tribunales, donde permaneció a disposición de la Justicia.