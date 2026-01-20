 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Durante la madrugada

Detuvieron a un hombre cuando robaba en un comercio de Paraná

Un hombre fue detenido en el interior de un comercio, en jurisdicción de la Comisaría Segunda, donde había ingresado tras forzar una puerta.

20 de Enero de 2026
Efectivos de la Comisaría Segunda detuvieron al ladrón
Efectivos de la Comisaría Segunda detuvieron al ladrón

Un hombre fue detenido en el interior de un comercio, en jurisdicción de la Comisaría Segunda, donde había ingresado tras forzar una puerta.

Un hombre fue detenido en horas de la madrugada de este martes tras ser sorprendido mientras intentaba cometer un robo en un local comercial de Paraná.

 

Según se informó, efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en un comercio ubicado en la zona de calle Alsina, donde observaron en el interior a un sujeto, conocido en el ámbito delictivo, que había forzado la puerta de acceso e intentaba sustraer distintos elementos.

 

Ante esa situación, los policías ingresaron al local y procedieron a la aprehensión del sospechoso, evitando que concretara el ilícito. En el lugar se constató el daño en la puerta de ingreso y la disposición de objetos que estaban siendo preparados para su sustracción.

 

Intervino en el hecho la fiscalía en turno, que dispuso que el hombre quedara detenido. Posteriormente, fue trasladado y alojado en la Alcaldía de Tribunales, donde permaneció a disposición de la Justicia.

 

Temas:

Detenido Robo Paraná policiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso