Hallaron ahogado a un niño de 12 años que era buscado en Victoria

El menor era buscado desde la mañana y fue encontrado muerto por su padre en el arroyo Barrancoso, en una zona de islas cercana a la Ruta 174. Interviene el Ministerio Público Fiscal de Victoria para determinar las circunstancias del hecho.
Un niño de 12 años fue hallado sin vida en la zona de islas de Victoria. El cuerpo del menor fue encontrado por su padre, un hombre de 34 años, en el arroyo Barrancoso, luego de que se denunciara su desaparición alrededor de las 7 de la mañana.
Según informó Victoria Primicias, la familia residía en una isla cercana a ese curso de agua, ubicada a unos ocho kilómetros del puente del arroyo Barrancoso, a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Nacional 174. Tras advertir que el niño no se encontraba en el lugar, se inició la búsqueda que culminó con el trágico hallazgo.
De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por fuentes policiales, el menor habría salido solo de la denominada “ranchada” donde se encontraba con su familia y, por causas que se tratan de establecer, habría caído al arroyo. Esa hipótesis es una de las líneas de investigación que se analizan en esta etapa inicial.
Luego de dar aviso a las autoridades, se hizo presente personal policial y se dio intervención a la Justicia. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado para la realización de las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar con precisión las causas y circunstancias del deceso.
La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Victoria, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer lo ocurrido.