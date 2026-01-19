 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

19 de Enero de 2026
Cuatro operarios cayeron desde altura.
Cuatro operarios cayeron desde altura.

REDACCIÓN ELONCE

Un grave accidente laboral se registró en las últimas horas en la ciudad de Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados tras caer al vacío desde el techo de un galpón perteneciente a la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 32, dentro del Parque Industrial de Viale, mientras los trabajadores realizaban tareas de colocación de paneles solares, contratados por una empresa especializada.

 

Por causas que se investigan, el techo del galpón cedió repentinamente, provocando la caída de los cuatro operarios desde una altura aproximada de 10 a 12 metros, según informó a Elonce el comisario Lucas Gutiérrez. Tras el accidente, los servicios de emergencia de la localidad intervinieron, asistiendo a los heridos y trasladándolos inicialmente al hospital local.

 

Debido a la gravedad de las lesiones, los cuatro trabajadores fueron derivados al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, donde arribaron hace instantes y se encuentran a la espera de la realización de los estudios médicos correspondientes.

 

“Ofrecimos los primeros auxilios. Estaban conscientes. Uno de ellos tiene una fractura. Tienen entre 35 y 40 años aproximadamente”, afirmó el comisario.

 

 

Investigación y actuación policial

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría de Viale, dependiente de la Jefatura Departamental Paraná, que llevó adelante las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

 

El hecho quedó bajo investigación, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud de los operarios lesionados. La fiscalía ordenó un legajo para establecer formas y circunstancias de las lesiones.

Temas:

Viale Galpón lesionados
