Tratan de identificar al hombre hallado muerto en un zanjón en Concordia

Una persona fue hallada sin vida este lunes en el zanjón de la Defensa Sur, en el sector suroeste de Concordia, en inmediaciones de calles Quintana y La Paz. En primera instancia, no se detectaron signos de violencia y se trabaja para establecer la identidad de la víctima, un hombre de entre 30 y 40 años.

Según se informó, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición cuando un grupo de chicos se acercó a buscar una pelota y advirtió la presencia del cadáver en el canal interno de la Defensa Sur, obra construida para evitar inundaciones ante la creciente del río Uruguay y destinada al desagote de afluentes.

En el lugar trabajaron el fiscal José Arias, personal de Policía Científica y de la División Investigaciones, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas con vecinos de la zona, no se logró establecer la identidad de la persona ni se registraron testimonios que dieran cuenta de algún incidente previo en el sector.

El jefe de la Departamental policial de Concordia, José María Rosatelli, indicó a Elonce que "el cuerpo no llevaba más de dos días en el lugar al momento del hallazgo". "Tras una primera inspección, el médico policial no constató lesiones externas ni signos compatibles con un hecho violento", aseguró.

Un hombre fue hallado muerto en Concordia (foto Elonce)

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde se procedió a la toma de huellas dactilares con el objetivo de establecer la identidad de la víctima a través de los sistemas de identificación. De manera preliminar, se estimó que se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años.

Rosatelli confirmó además que, hasta el momento, no existen pedidos de búsqueda vigentes que coincidan con las características de la persona encontrada. En paralelo, se tomaron declaraciones a vecinos de varias cuadras a la redonda para intentar reconstruir las últimas horas previas al hallazgo.

Desde la Policía señalaron que la principal premisa de la investigación es identificar a la persona fallecida y determinar las circunstancias del deceso. En ese sentido, se remarcó que en el lugar no se encontraron elementos que indiquen que haya ocurrido un hecho de violencia, aunque se aguardan los resultados de las pericias forenses para avanzar en la causa.