Hallaron una persona sin vida en un zanjón e investigan las circunstancias del deceso

El cuerpo fue encontrado durante la mañana de este lunes en la zona suroeste de la ciudad de Concordia. Intervino personal policial y la Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Una persona fue hallada sin vida este lunes en el zanjón de la Defensa Sur, en el sector suroeste de la ciudad de Concordia. El hallazgo fue realizado por transeúntes que circulaban por la zona y dieron aviso inmediato a la Policía.
Hasta el lugar acudió un móvil de la comisaría segunda, por razones de jurisdicción. En el sitio trabajó personal policial a cargo del comisario Gustavo Rivero, quien inició las actuaciones correspondientes bajo las directivas del fiscal José Arias.
De acuerdo a lo informado, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, con el objetivo de establecer la identidad de la persona y determinar las causas del deceso. La medida busca esclarecer si la muerte se produjo por causas naturales o si se trató de un hecho violento, publicó Concordia Policiales.
Desde la fuerza policial indicaron que, hasta el momento, no se registraron denuncias por personas desaparecidas en la ciudad. Asimismo, se aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar en la investigación.
Posteriormente, también se hizo presente en el lugar personal de la División Investigaciones, a cargo del comisario Miguel Martina, que tendrá a su cargo el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de elementos que permitan reconstruir lo sucedido.