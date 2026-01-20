Pagó para que amenazaran a su deudor y ambos quedaron detenidos

Un hombre denunció haber sido amenazado de manera reiterada por un acreedor que habría contratado a un tercero para intimidarlo. La investigación derivó en allanamientos y dos detenciones tras procedimientos realizados en barrios de Concordia.
Un ciudadano denunció haber sido víctima de amenazas reiteradas y, a partir de esa presentación, se inició una investigación que permitió esclarecer un presunto caso de intimidación vinculada a una deuda económica en Concordia.
De acuerdo a lo denunciado, la víctima se encontraba en situación de deudor respecto de otro hombre, quien habría contratado a un tercero para que lo intimidara. Según la investigación, el acreedor le habría entregado una suma de dinero a esta persona con el objetivo de que concretara las amenazas, conducta que se habría repetido en distintas oportunidades.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal policial, el Juzgado de Garantías interviniente libró órdenes de allanamiento en el marco de la causa. Para dar cumplimiento a las medidas judiciales, se desplegó un operativo que involucró a distintas unidades de la Jefatura Departamental, con procedimientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Cipo y Llamarada.
Como resultado de los allanamientos, el procedimiento arrojó resultados positivos. Los efectivos lograron secuestrar diversos elementos considerados de interés para la investigación que se encuentra en trámite, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.
Además, durante el operativo se dio cumplimiento a dos órdenes de captura y detención vigentes. Los detenidos serían, según se indicó, el acreedor denunciado y el hombre que habría recibido dinero para llevar adelante las amenazas contra el deudor.
Ambos hombres quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión las responsabilidades penales de cada uno en el marco de la causa por amenazas y extorsión.