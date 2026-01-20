 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Concordia

Pagó para que amenazaran a su deudor y ambos quedaron detenidos

Un hombre denunció haber sido amenazado de manera reiterada por un acreedor que habría contratado a un tercero para intimidarlo. La investigación derivó en allanamientos y dos detenciones tras procedimientos realizados en barrios de Concordia.

20 de Enero de 2026
Pagó para que amenazaran a su deudor y ambos quedaron detenidos
Pagó para que amenazaran a su deudor y ambos quedaron detenidos

Un hombre denunció haber sido amenazado de manera reiterada por un acreedor que habría contratado a un tercero para intimidarlo. La investigación derivó en allanamientos y dos detenciones tras procedimientos realizados en barrios de Concordia.

Un ciudadano denunció haber sido víctima de amenazas reiteradas y, a partir de esa presentación, se inició una investigación que permitió esclarecer un presunto caso de intimidación vinculada a una deuda económica en Concordia.

 

De acuerdo a lo denunciado, la víctima se encontraba en situación de deudor respecto de otro hombre, quien habría contratado a un tercero para que lo intimidara. Según la investigación, el acreedor le habría entregado una suma de dinero a esta persona con el objetivo de que concretara las amenazas, conducta que se habría repetido en distintas oportunidades.

Pag&oacute; para que amenazaran a su deudor y ambos quedaron detenidos
Pagó para que amenazaran a su deudor y ambos quedaron detenidos

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal policial, el Juzgado de Garantías interviniente libró órdenes de allanamiento en el marco de la causa. Para dar cumplimiento a las medidas judiciales, se desplegó un operativo que involucró a distintas unidades de la Jefatura Departamental, con procedimientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Cipo y Llamarada.

 

Como resultado de los allanamientos, el procedimiento arrojó resultados positivos. Los efectivos lograron secuestrar diversos elementos considerados de interés para la investigación que se encuentra en trámite, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

 

Además, durante el operativo se dio cumplimiento a dos órdenes de captura y detención vigentes. Los detenidos serían, según se indicó, el acreedor denunciado y el hombre que habría recibido dinero para llevar adelante las amenazas contra el deudor.

 

Ambos hombres quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión las responsabilidades penales de cada uno en el marco de la causa por amenazas y extorsión.

Temas:

Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso