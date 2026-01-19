Choque sobre Ruta 14 entre un utilitario y un motorhome dejó una mujer con lesiones graves

Una mujer sufrió contusión pulmonar y fractura de pelvis, mientras que otras dos personas resultaron con lesiones leves, tras un choque entre un utilitario y un motorhome sobre Ruta Nacional 14, a la altura de Gualeguaychú.
Varias personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un choque entre un utilitario y un motorhome sobre el kilómetro 26 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Gualeguaychú, en horas del mediodía de este lunes.
Fuentes policiales comunicaron que el vehículo Renault Kangoo era conducido por un hombre domiciliado en Florencio Varela, quien no presentó lesiones.
En el utilitario viajaban como acompañantes una mujer de 55 años y un hombre de 35 años, quienes sufrieron lesiones de carácter leve. En tanto, una mujer de 34 años resultó con contusión pulmonar y fractura de pelvis, por lo que debió recibir asistencia médica. Un niño de 8 años, también ocupante del vehículo, resultó ileso. Todos los ocupantes tendrían el mismo domicilio.
Por causas que se tratan de establecer, el Renault Kangoo fue colisionado por un micro marca Scania, tipo motorhome, conducido por un hombre de 57 años, domiciliado en Quilmes. En el rodado mayor viajaba además un acompañante, de 56 años; ambos no presentaron lesiones.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y una ambulancia del servicio de emergencias, que trasladó a los heridos para su evaluación y atención.
Desde la Policía se informó que el tránsito en la zona no fue interrumpido y que la circulación se desarrolló con normalidad mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.